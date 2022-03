Reven kom gående med noe i munnen: – Jeg forstod ikke hva det var

Kari Bjørke ble lørdag formiddag vitne til noe litt utenom det vanlige. En rev kom vandrende gjennom Oslos gater med en katt i munnen. Men verken eier eller eksperten er bekymret for andre katter i området.

Da Kari Bjørke skulle handle mat lørdag formiddag så hun noe hun aldri hadde sett før.

– Jeg så noe kom gående, men jeg forstod ikke helt hva det var, sier Bjørke.

Nedover gaten på Frydenberg i Oslo kom det et lite dyr med noe hengende ut av munnen.

– Jeg tenkte «er det en rev? Ja, det er det», forteller hun.

Reven hun så hadde en død katt hengende fra munnen.

Bjørke forteller at hun måtte finne frem telefonen raskt for å ta et bilde, men reven virket ikke å være redd for mennesker.

Om katten var død fra før av eller om reven har drept den, vet hun ikke. Men hun forteller at det kan være sannsynlig at katten allerede var død da reven fant den og tok den med seg.

– Jeg la ut bilde av reven på Facebook, og da var det en som sendte en melding og sa at hun trodde katten var hennes som var blitt borte på torsdag. Den var veldig lik. Men hun tror at katten var påkjørt før reven fant den, sier Bjørke.

– Best for reven å leve i skogen

Bjørke synes det er trist at reven må dra helt inn til Oslo for å finne seg mat.

Hun forteller at det ofte er villdyr i området. Hun har ikke selv sett rev før, men hun vet at det er flere i området som har observert rever.

– Det er jo best for reven å leve i skogen, sier Bjørke.

– Rev er jo ikke farlig for barn, men vi må passe på at vi ikke legger ut søppel slik at flere rever ikke kommer inn til sentrum.

Etter bildet av reven var tatt, kunne Bjørke se at reven bevegde seg videre inn mot boligområder. Det er ingen skogsområder i nærheten og det er langt til nærmeste park.

Rever finner mye mat i byene

Petter Bøckman jobber ved Naturhistorisk museum og er i tillegg zoolog. Han kan fortelle at rever er et av de vanligste dyrene som finnes i storbyer, men fordi rever er veldig sky og er aktive om natten kan de være vanskelig å få øye på.

– Rever er altetende dyr, og derfor kan de spise alt det vi spiser. Derfor finner de mye mat i byene, sier Bøckman.

ZOOLOG: Petter Bøckman er zoolog, men jobber også som museumslærer på museets skoletjeneste Foto: Karsten Sund

Om katten var død før reven fant den, eller om reven har tatt livet av katten vet ikke Bøckman. Men han gjetter på at katten allerede var død da reven fant den. Han forteller at en katt veier omtrent like mye som en rev, fordi katter er mye mer kompakt enn rever er. Dermed har ikke reven noe å vinne på å ta katten.

– Jeg vil gjette at reven har funnet en død eller sterkt skadet katt og forsynt seg.

Men han kan derimot berolige alle dyreeiere som nå er bekymret.

– Folk trenger ikke være redd for å la katten sin gå ute. Det er ikke noe mer problematisk enn før, forteller Bøckman.

Han forteller at ville dyr ikke løper mer for maten sin enn de må. De må hele tiden beregne hva det koster å få tak i maten opp mot det de får igjen for det.

– Villdyr er notorisk feige, så en rev vil nok nøle før den tar en katt, sier Bøckman.

– Hold heller katten hjemme fordi den forsyner seg av ville dyr selv.