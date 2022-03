Ekspert om utvikling fra Putins side: – Blir viktigere jo mer motgang han møter

Minst 35 personer skal være drept og 134 skadd etter at det søndag morgen ble avfyrt 30 raketter mot Jaroviv militærbase, nordvest for Lviv nær grensen til Polen.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener angrepet ikke er noen tilfeldighet.

– Det er nært den polske grensen, og i tillegg til de skadene angrepet gjør er det nok ment å sende et budskap til NATO og Vesten. De vil signalisere en intensjon om at Russland ikke utelukker å gripe inn mot NATOs støtte til Ukraina, sier Diesen.

Han er i dag sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

ØNSKER KONTROLL: General Sverre Diesen mener Putins hensikt fremover er å få kontroll over de store byene i Ukraina. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Diesen mener angrepet viser at det etter hvert blir svært viktig for Putin å stanse Vestens støtte til Ukraina.

– Dersom det ser ut til at Russland er i ferd med å bli ydmyket i Ukraina, er det viktig for dem både politisk og militært å stanse hjelpen. Det blir viktigere jo mer motgang de møter, mener Diesen.

Søndagens angrep: – Symbolsk

Seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener søndagens angrep er symbolsk, men ikke viser noen stor utvikling rent militært.

– Det som ble angrepet er en militær base der mange trener for å krige mot russerne, og en del utenlandske frivillige oppholder seg der. I tillegg må man regne med at det er et sted der man lagrer flere våpenforsyninger som kommer fra Vesten og som blir fraktet videre inn i Ukraina, sier Godzimirski og legger til at slike mål har vært under russiske angrep helt siden begynnelsen av krigen.

Han mener det likevel ikke ser ut til at russerne har gjort særlig store fremskritt siste døgn.

– Det har vært en del meldinger om ukrainske motangrep, men det er ikke lett å få bekreftet. På mange måter kan man si at krigen står på stedet hvil nå uten noe taktisk eller strategisk gjennombrudd, mener Godzimirski.

SYMBOLSK: NUPI-forsker Jakub Godzimirski mener ikke søndagens angrep viser noen stor militær utvikling. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Samtidig tror han det kan skje endringer.

– Flere har uttalt at vi må forvente en slags opptrapping ved militær innsats fra russisk side fremover, mener seniorforskeren.

– Gjenkjennelig trekk ved russisk krigføring

Diesen understreker at russernes fremmarsj fortsatt går svært sakte.

– Ukrainerne gjør langt sterkere motstand enn man kunne forvente. Den russiske fremferden bærer preg av det, de blir mer hensynsløse og brutale jo større problemer de får, mener Diesen.

Han mener dette er et gjenkjennelig trekk ved russisk krigføring.

– Den er etter vestlig standard på mange måter barbarisk. Det har vi sett før, og det får vi bekreftet nå. Det er ikke noe forsøk på demonisering, det er en nøktern realitet, sier den tidligere forsvarssjefen.

Utenlandske instruktører var til stede på militærbasen vest i Ukraina som søndag morgen ble rammet av et russisk rakettangrep, melder landets forsvarsminister.

Jarovov militærbase ligger cirka 4 mil vest for Lviv og 2 mil fra grensa til Polen.

Basen er blitt brukt til å trene opp ukrainske soldater, og USA har jevnlig sendt militære instruktører hit.