LVIV, UKRAINA (TV 2) En strategisk viktig militærbase to mil fra Polen ble angrepet av russiske raketter søndag morgen. Mange er drept.

Ifølge ukrainske myndigheter ble ni personer drept og 57 såret i angrepet. The Guardian, som har folk på stedet, skriver at minst 20 er drept.

TV 2 har snakket med ekteparet Oksana Matsyura (40) og Yo Viktor Bobyk (41) er begge er leger i Lviv. De bor nær militærbasen som ble bombet natt til søndag.

– Vi er redde

– Vi våknet 05.15 da alarmen gikk. Vi tok med oss medisiner og reiste hit for å hjelpe til, sier Matsyura til TV 2 søndag formiddag.

Hun sier situasjonen er skremmende, og at de er redde hver dag. Som mor til to barn er hun dradd mellom legegjerningen og behovet for å beskytte seg selv og barna.

– Det er svært vanskelig å bo her nå. Hver dag håper vi at dette er krigens siste dag, men vi vet ikke hva morgendagen bringer, sier hun.

Gir blod

Mange lokale har møtt opp for å gi blod.

– Det er det minste vi kan gjøre når soldatene ofrer alt, sier de til TV 2.

TV 2s team befinner ved sykehuset i nærheten av militærbasen, og måtte like før klokken 10 søke tilflukt i sykehusets bomberom. Ikke lenge etter ble alarmen avblåst.

Reporter Sonja Skeistrand forteller om sterke følelser. Mange er redde. Noen gråter, noen ber til Gud, og alle kjenner lettelsen når de kan gå ut igjen.

Jarovov militærbase ligger cirka fire mil vest for Lviv og to mil fra grensa til Polen. Basen er blitt brukt til å trene opp ukrainske soldater, og USA har jevnlig sendt militære instruktører hit.

MANGE SKADDE: En skadet mann hjelpes unna. Foto: Sonja Skeistrand/TV 2

Eskalering av krigen

Lviv fylke har så langt vært forskånet for russiske angrep, men angrepet søndag morgen tyder på en alvorlig eskalering av krigen.

Ifølge lokale myndigheter ble de angrepet av rundt 30 missiler fra fly som tok av fra russiske Saratov.

Utenlandske instruktører var til stede på militærbasen vest i Ukraina som søndag morgen ble rammet av et russisk rakettangrep, melder landets forsvarsminister, Oleksij Reznikov.