Jesper Saltvik Pedersen avsluttet med nytt gull

Dermed sto paraalpinisten fra Karmøy for det meste av Norges medaljefangst i lekene.

På lekenes siste dag var Pedersen utilnærmelig i slalåmrennet, med klar bestetid i begge omganger. Han seiret 6,08 sekunder foran nederlandske Niels de Langen, mens italienske René De Silvestro på bronseplass var slått med 7,34 sekunder.

Etter tre gull og to sølv i VM på hjemmebane reiste Pedersen naturlig nok til Paralympics med forventninger. Etter å ha innledet med sølv i utfor har han sikret seg gull i både super-G, superkombinasjon, storslalåm og slalåm.

Mens Pedersen gjorde nesten rent bord i klassen for sittende, ble det mer beskjedne plasseringer for Norges deltaker i klassen for stående. Marcus Grasto Nilsson avsluttet med 19.-plass i slalåm. Han kjørte seg opp fra 27.-plass etter første omgang i et renn som ble vunnet av franske Arthur Bauchet.

Norge endte på 8.-plass på medaljeoversikten i Paralympics med fire gull, to sølv og en bronse. Nesten alle medaljene ble vunnet av Jesper Saltvik Pedersen.

Søndag ble det bronse i åpen stafett i paralangrenn. Tidligere tok Vilde Nilsen sølv i kvinnenes langrennssprint.

Kina ble beste nasjon på hjemmebane med 18 gull, 20 sølv og 22 bronse.