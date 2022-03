Invasjonen av Ukraina: Dette skjedde i natt

I løpet av natten skal blant annet flyalarmen ha gått av i nesten hele Ukraina. Det var den ukrainske avisen Kyiv Independent som meldte om saken. Andre vestlige medier har ennå ikke kunnet bekrefte opplysningene.

Ifølge avisen, skal det ha blitt aktivert sirener i flere ukrainske byer, deriblant Uman, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa og Sumy.

Innbyggere skal ha blitt bedt om å søke dekning umiddelbart.

Eksplosjoner i Lviv og Kherson

Tidlig søndag morgen kom det meldinger om flere eksplosjoner i Lviv vest i Ukraina, samt i Kherson sør i landet.

– Flere eksplosjoner er hørt i Lviv og Kherson, og det er meldinger om at Lviv er under russisk rakettangrep, skrev avisen Kyiv Independent på Twitter tidlig søndag morgen.

CNN, som har ansatte på stedet, melder at de hørte eksplosjoner like før klokken 6 lokal tid i utkanten av byen.

Lviv ligger nordvest i Ukraina, nær grensen til Polen.

Ber om hjelp til å finne bortført ordfører

President Volodymyr Zelenskyj ber Israel om hjelp til å finne ordføreren som ifølge ukrainske myndigheter ble bortført av russiske styrker i Melitopol fredag.

Zelenskyj kom med forespørselen da han snakket med Israels statsminister Naftali Bennett lørdag kveld.

I samtalen sa også Zelenskyj at han er åpen for å møte Russlands president Vladimir Putin i Israel, på betingelse av at en våpenhvile er på plass.

Zelenskyjs kontor la fredag ut et videoopptak som CNN senere geolokaliserte og verifiserte ektheten av. Videoen viser ordfører Ivan Fedorov med hette over hodet bli ført bort av væpnede menn fra en offentlig bygning i Melitopol.

Drone med eksplosivt stoff i Kyiv

Ifølge tjenestemenn og flere vitner på stedet, skal ukrainske sikkerhetsstyrker ha brakt ned en drone i Kyiv lørdag.

Dronen skal ifølge BBC inneholde eksplosivt stoff på tre kilo. Dronen krasjet i Podil-området i Kyiv, og skal ha utløst en mindre brann.

Samedi matin, dans le centre de #Kyiv, un drone explosif pouvant contenir une charge de 3 kilos a été repéré et descendu par un tir de défense, déclenchant un début d'incendie dans une banque. Dans le quartier de Podil. De manière anecdotique dans mon ancienne rue pic.twitter.com/dbXeCpLNs1 — Stéphane Siohan (@stefsiohan) March 12, 2022

BBC opplyser at de har bekreftet lokaliseringen av krasjet.

Tusenvis evakuert – ber om mer hjelp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt lørdag en tale hvor han blant annet uttrykket takknemlighet for den internasjonale støtten som Ukraina har mottatt siden starten av invasjonen.

Zelenskyj ber likevel om mer hjelp.

– Jeg fortsetter å gjenta til våre allierte og venner i utlandet: de må fortsette å gjøre mer for landet vårt, for ukrainere og Ukraina. For det er ikke bare for Ukraina, men det er for hele Europa, sa han.

Zelenskyj sa også at humanitære korridorer i Ukraina har fungert, og kunngjorde samtidig at nye 12.729 mennesker skal være evakuert i løpet av lørdagen, skriver mediehuset CNN.

Feilaktig informasjon angående drap på sivile

Syv sivile kvinner og barn skal ha blitt drept da russiske styrker angrep en gruppe mennesker som forsøkte å rømme fra en landsby i nærheten av Kyiv fredag.

De drepte personene skal ikke ha brukt en såkalt «grønn» humanitær korridor, opplyser Ukrainas forsvarsdepartement.

Informasjonen strider i mot de opplysningene som tidligere ble delt av Ukrainas etterretningstjeneste.

Etterretningstjenesten hadde tidligere opplyst at de sivile personene hadde brukt en «grønn korridor» da de ble angrepet. I en uttalelse fra forsvarsdepartementet lørdag kveld, blir det informert om at personene forsøkte å rømme på egen hånd.

Det skriver blant annet nyhetsbyrået Sky News og CNN.

Moldova på bristepunktet

Moldovas utenriksminister Nicu Popescu har fortalt mediehuset BBC at landet nærmer seg et bristepunkt. Utenriksministeren opplyser at landet snart ikke har nok bygninger og hjem igjen til å huse ukrainske flyktninger.

For øyeblikket oppholder det seg rundt 100.000 ukrainske flyktninger i Moldova.

Popescu opplyser at Moldova er Ukrainas mest skjøre naboland. Moldova har færre økonomiske ressurser og mindre motstandskraft innen sikkerhet, helsevesen og utdanning.

Vil betale folk som kan gi ukrainere husly

Storbritannia vil betale folk for å åpne hjemmene sine for ukrainere som flykter fra den russiske invasjonen. Det skriver flere mediehus, deriblant nyhetsbyrået Reuters.

Den nye ordningen, kalt «Hjem for Ukraina», vil la flyktninger fra krigen komme til Storbritannia selv om de ikke har familie i landet. Det sier landets regjering i en uttalelse.

Det var statsråd Michael Gove som la frem planen lørdag, og kalte det en nasjonal innsats på vegne av mennesker i desperat nød.

TILBYR PENGER: Boligminister Michael Gove sier briter som tar imot ukrainere i sine hjem, skal få 350 pund, om lag 4.100 kroner, i måneden. Foto: Alberto Pezzali / AP

Storbritannia vil betale 350 pund i måneden til personer som har mulighet for å tilby ukrainske flyktninger et ekstra rom eller en eiendom for en minimumsperiode på seks måneder.

– Krisen i Ukraina har sendt sjokkbølger over hele verden ettersom hundretusener av uskyldige mennesker har blitt tvunget til å flykte fra hjemme sine og forlate alt de kjenner og elsker, sa Gove i uttalelsen.

Russland skal ha innsatt ny ordfører i Melitopol

Russiske militære har innsatt en ny ordfører i den sørukrainske byen Melitopol etter bortføringen av byens ordfører fredag, ifølge BBC og CNN.

– Den nyinnsatte ordføreren er Galina Daniltsjenko, et tidligere medlem i byrådet, står det i en uttalelse på nettstedet til administrasjonen i Zaporozhje-regionen ifølge CNN.

Daniltsjenko sto lørdag fram på lokalt fjernsyn der hun erklærte at hennes hovedoppgave er å bygge opp «grunnleggende mekanismer i lys av en ny realitet», melder BBC.

Daniltsjenko sier at hun skal etablere en komité bestående av «folkets representanter» for å håndtere viktige saker i byen som har kommet under russisk kontroll etter kamper mot ukrainske styrker. Hun oppfordrer innbyggerne til å ikke delta i det hun kaller «ekstremisthandlinger».

BBC har ikke vært i stand til å bekrefte uavhengig utnevnelsen av Daniltsjenko, men utnevnelsen er bredt omtalt i lokale medier.

Siste nytt om krigen i Ukraina får du her.