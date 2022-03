Rangnick erkjenner problemer: – Ellers ville jeg ikke vært her

I desember ble Ralf Rangnick ansatt som midlertidig manager for å redde sesongen for Manchester United etter en katastrofal høst under Ole Gunnar Solskjær.

Mange eksperter har ment at Cristiano Ronaldo har vært et problem. Lørdag scoret superstjernen hat trick i 3-2-seieren over Tottenham.

– Hva har du å si til dem som mener at han er problemet i klubben?

– Det er åpenbart at vi har noen problemer i klubben. Ellers ville ikke jeg stått her, sier tyskeren til TV 2.

– Han er fortsatt en spiller som kan utrette den store forskjellen, og la oss håpe at han er skadefri resten av sesongen og spiller på dette nivået, fortsetter United-sjefen.

HAT TRICK-HELT: Ralf Rangnick hadde god grunn til å være fornøyd med sin største stjerne lørdag. Foto: LINDSEY PARNABY

Situasjonen er fortsatt et stykke fra den ønskede standarden på Old Trafford. Håpet om topp fire ser fortsatt tynt ut.

United innehar plassen nå med to poengs luke, men Arsenal har fire kamper til gode.

Tottenham-kampen ble imidlertid en opptur.

– Vi scoret tre mål, og kunne scoret flere. Vi slapp inn to, og må gjøre det bedre bakover. Vi manglet et par spillere, og med det i bakhodet var dette alt i alt bra, mener 63-åringen.

– Lagseier

Uniteds managervikar gir Ronaldo ros etter hat tricket mot Tottenham.

– En fantastisk prestasjon. Tre mål – alle var briljante. Men måten han spilte på utenom målene var også var den beste siden jeg kom hit, sier han.

Dette kan ha vært et vendepunkt for Ronaldo, som har slitt så langt i 2022 med bare én scoring før Tottenham-kampen.

– Det var en lagseier, men han var den som utgjorde forskjellen, konstaterer Rangnick.

– Måtte vinne

Da United ledet 2-1, var Victor Lindelöf på vei inn. Men da Harry Maguire var uheldig og sendte ballen i eget nett, var det Édinson Cavani som kom inn for midtbanespiller Nemanja Matic.

– På 2-2 gjorde du et offensivt bytte, var dette en kamp som måtte vinnes?

– Ja, 100 prosent. Uavgjort hadde ikke vært nok for oss. Vi måtte vinne kampen, og da den andre utligningen kom, måtte vi ta en risiko og kaste inn en ny spiss, sier United-sjefen til TV 2.

Allerede tirsdag kommer det en kjempeviktig kamp for United. Da kommer Atlético Madrid til Old Trafford for returoppgjøret i Champions League-åttedelsfinalen.

Den første kampen i Madrid endte 1-1.

Kampen ser du på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play fra kl. 20.00.