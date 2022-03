Russere flykter fra hjemlandet: – Alle er redde

Et økende antall russere forlater hjemlandet sitt i frykt for de økonomiske og politiske konsekvensene av Putins krig.

Russere som er fortvilet over krigen, redde for sanksjonene og bekymret for det kontinuerlig forsøket på å kvele kritiske stemmer, har flyktet fra Russland de siste dagene.

Det rapporterer flere utenlandske medier, blant annet Al Jazeera og The Guardian.

Ettersom det europeiske luftrommet nærmest er helt stengt for fly til og fra Russland, har menneskene på flukt få alternativer.

De som reiser fra de østlige delene av Russland, krysser grensen inn i Finland eller til de baltiske landene Latvia, Estland og Litauen.

For russerne som ikke har europeiske pass, går turen til Georgia, Armenia eller Tyrkia.

REISE: Mange russere reiser med dette toget for å komme seg fra St. Petersburg til Helsinki i Finland. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / AFP

Helt utsolgt

Ifølge danske TV 2 har alle adgangene på Allegro-toget, som går fra St. Petersburg til finske Helsinki, vært helt utsolgt de siste dagene.

Årsakene til at menneskene legger på flukt er mange, men flere forteller at de er redde.

– Alt er uforståelig – i vårt land er alle redde, sier Katarina.

Danske TV 2 møter henne på perrongen på togstasjonen i Helsinki. Hun har reist fra Moskva med barnet sitt, for å møte mannen sin.

Før hun dro så hun allerede hvordan hjemlandet hadde begynt å forandre seg.

– Da vi var på butikken, hvor varene normalt stod, var det tomt eller så stod bare ett eksemplar. Det er uhyggelig, sier Katarina til danske TV 2.

De færreste russere tør å stå frem med fullt navn i media, i redsel for konsekvensene.

Den russiske presidenten Vladimir Putin kaller ikke invasjonen av Ukraina en krig, men en nødvendig «militær spesialoperasjon» han ble truet til å gjennomføre.

Fengselsstraffer, politivold og propaganda skal være blant Kremls virkemidler for å skremme russerne fra å gjøre opprør.

Noen har likevel prøvd. Det totale antallet demonstranter som er pågrepet i Russland siden invasjonen startet nærmer seg nå 13.000.

TV 2 har tidligere omtalt et nytt lovforslag, som kan føre til opptil 15 års fengsel for å si imot Putins regime.

DEMONSTRASJON: Russisk politi arresterer en kvinnelig demonstrant under en protest mot krigen i Moskva 2. mars. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

– Forkastelig

– Det er bare forferdelse. Det er forbrytelser fra ende til annen.

Slik reagerer lagmann Hanne Sophie Greve, som er tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, på Putins krigføring.

– Det er en aggresjonskrig, og det forbudt. Det brukes våpen som ikke er lovlige. Det er angrepet mål, som ikke er lovlig. Alt er forkastelig og i strid med krigens folkerett, sier Greve til TV 2.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har innledet en etterforskning av invasjon.

Vesten har vendt Russland ryggen og innført kraftige sanksjoner for å ramme Putin. Dette rammer også sivilbefolkningen i Russland hardt.

Greve minner om at det er mange i Russland som ikke ønsket denne krigen.

– Jeg tror at det russiske folk, ikke minst de yngre, er veldig innstilte på å være europeere og på å være verdensborgere om de bare fikk lov. Dette er Putins krig, sier Greve.

UNGE: Særlig unge voksne tar til gatene i Russland for å protestere mot krigen i Ukraina. Foto: Olga Maltseva / AFP

Redd for å bli fengslet

Den russiske journalisten Boris Grozovski er blant tusener av russere som har lagt på flukt.

I en Facebook-status, som senere ble gjengitt på nettstedet Poligon, skriver han at mange russere har har ankommet Georgia de siste dagene.

– Tror du at vi er turister, eller har vi bare sett feil på kalenderen og tenkt at det er juli-september? Eller at vi bare plutselig måtte ha Saperavi og khachapuri? skriver han.

Saperavi er en georgisk vin, mens khachapuri en tradisjonell georgisk matrett.

– Vi er ikke turister. Vi er flyktninger. Personlig, så var jeg etterlyst av politiet i Russland for å spre underskriftskampanjer mot krigen. Vi løper ikke fra kuler, bomber og missiler, men fra fengsel. Hvis jeg skrev det jeg skriver nå i Russland, ville jeg uten tvil blitt fengslet i 15 til 20 år, skriver Grozovski.

Presset mot uavhengige nyhetskilder i Russland, om å bare rapportere rapportere informasjon fra offisielle kilder, er høyere enn på lenge.

Noen blir sensurert, mens de som viser motstand, blir stengt ned, skriver The Guardian.

Ifølge Vice News anslår myndighetene i Georgia at mellom 20.000 og 25.000 russere har kommet til Georgia de siste dagene. Det finnes ingen total oversikt over hvor mange som har lagt på flukt.

Se den slående likheten - de russiske influenserne sier akkurat det samme

Har fått livet snudd på hodet

En annen russer som har reist fra Russland, er filmkritiker Anton Dolin. Han befinner seg nå i Latvia.

– Vi dro. Det er det flere grunner til. Samtidig er det i virkeligheten bare en – den kriminelle krigen i Ukraina, som ble startet av Russland, skriver Dolin på Facebook.

Innlegget ble først gjengitt av Al Jazeera.

– Det er umulig å leve i et land, selv et elsket hjemland, hvor det er sensur. Spesielt for en person som har ord som eneste verktøy. Hele verden har kollapset. Livene til alle i Russland, som snakker russisk eller er involvert i russisk kultur, har vært gjennom en irreversibel endring, skriver han.

Dolin forteller at han så at det hadde blitt spraymalt en rød «Z» på døren hans før han forlot leiligheten. Bokstaven har blitt et pro-krigssymbol i Russland.

– Hensikten med det er helt klar. «Vi vet hvor familien din bor, så vær forsiktig», skriver han.

