Hailey Bieber (25) hastet til sykehus

Det var kjendisavisen TMZ som tidligere lørdag siterte anonyme kilder på at Hailey Baldwin Bieber (25) var innlagt på sykehus tidligere denne uken, og at hun hadde symptomer i hjernen.

Baldwin Bieber er kona til artist Justin Bieber (28), og er også selv kjent som modell og TV-personlighet.

Lørdag kveld har 25-åringen selv lagt ut et innlegg på sin story på Instagram, der hun forklarer hendelsen.

– Jeg satt og spiste frokost med ektemannen min på torsdag, da jeg begynte å få symptomer på slag. Jeg ble fraktet til sykehus, og de fant ut at jeg hadde en liten blodpropp i hjernen, skriver hun.

Hun forklarer også at blodproppen var svært liten, og at kroppen sørget for at den passerte på egenhånd

– Jeg kom meg i løpet av noen timer, men det var noe av det mest skremmende jeg har opplevd, og jeg et takknemlig for alle som hjalp meg og alle som har vist meg støtte, skriver hun.