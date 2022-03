Lolita (35) satte alle planer på vent. Nå tør hun endelig planlegge fremtiden

De siste to årene har TV 2 fulgt en stor gruppe mennesker som ble sagt opp eller permittert som følge av koronatiltak.

For mange førte arbeidsledighet til økonomiske problemer og mye bekymring.

– Det var rett og slett forferdelig. Plutselig fikk man bare beskjed om at det ikke var noen jobb å gå til. Inntekten ble påvirket og man kunne ikke planlegge noen ting, sier Lolita Vingre.

To år etter at landet stengte ned og mange mistet jobben over natten er de aller fleste i TV 2s undersøkelse tilbake i jobb. Det har hatt stor betydning for både økonomi og den psykiske helsen.

– Det beste er stabiliteten. Det er så viktig å ha en hverdag med rutiner så man kan føle seg nyttig, sier Vingre.

– Fantastisk følelse

Etter å ha vært arbeidsledig i nesten halvannet år, fikk Vingre endelig telefonen hun hadde drømt om.

– Det var en helt fantastisk følelse å få beskjed om at jeg kunne komme tilbake permanent. Samtidig var det litt bittersøtt fordi jeg var sammen med kollegaer som ikke ble tilbakekalt, fordi de hadde kortere ansiennitet, sier Vingre.

Nå som hun er tilbake i jobb på Tax Free på Oslo lufthavn, trenger hun ikke lenger bekymre seg for økonomien. Det samme opplever mange av de TV 2 har fulgt de siste to årene.

I april 2020 svarte 59 prosent at de var bekymret for sin økonomiske fremtid. 32 prosent mente det var sannsynlig at de ikke ville klare å betale regninger de neste tre månedene.

Nå svarer bare 22 prosent at de er bekymret for den økonomiske fremtiden mens 18 prosent frykter at de ikke kan betale regninger.

Planlegger bryllup

Pandemien gjorde at Vingre og samboeren satte alle planer på vent.

– Jeg hadde en drøm og en plan om å få barn og familie. Men den drømmen er blitt knust. Etter at koronakrisen traff oss, er stabiliteten borte, sa Vingre til TV 2 hosten 2020.

Nå tør paret igjen å tenke på fremtiden.

– Vi planlegger bryllup for fullt, og vi tar det som det kommer. Nå er vi mye tryggere, sier Vingre.

– Det med barn var noe vi hadde i tankene før, men som vi måtte sette helt på vent. Nå går det an å tenke på det igjen, sier samboeren Erland Slettmoen.

Samtidig merker Vinge at hun er litt mer nervøs for fremtiden enn hun var før pandemien.

– Det kjennes fortsatt litt som at jeg har et slags posttraumatisk stress syndrom. Jeg har mer stressfølelse i kroppen og er veldig redd for at dette kan skje igjen. Samtidig er det godt å kjenne på at vi i hvert fall i arbeidslivet har den stabiliteten nå, sier Vingre.

– Ekstraordinær situasjon

Næringsminister Jan Christian Vestre er glad for å høre at mange ser lysere på fremtiden.

– Nå går det jo godt i store deler av norsk næringsliv, og det er vi jo glade for, sier Vestre.

Han forstår samtidig at usikkerheten kan skape bekymring.

– Det en ekstraordinær situasjon i verden med høye energipriser og ganske stor uforutsigbarhet. Vi følger jo nøye med på situasjonen, og jeg kan forstå hvis noen er litt urolige for det som skjer rundt oss, sier Vestre.