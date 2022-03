Magisk Ronaldo-hat trick reddet kapteinen fra nytt mareritt

Manchester United-Tottenham 3-2

– Jeg er enormt glad for mitt første hat trick etter at jeg kom tilbake til Old Trafford, skriver Ronaldo på Instagram.

– Vi har vist nok en gang at vi kan slå et hvilket som helst lag så lenge vi jobber hardt og står sammen. Det er ingen grenser for Manchester United, fortsetter han.

Ronaldo ryddet opp

Manchester United forsvarte en 2-1-ledelse godt da det gikk galt for Harry Maguire.

Den skarpt kritiserte kapteinen kastet seg ned for å avverge et lavt innlegg. Til Maguires store fortvilelse så han ballen sprette forbi David de Gea og i eget mål.

– Maguire har ikke så mye valg. Han må kaste seg inn i duellen for å prøve å få vekk den ballen. Når det er sagt, har han hatt et mareritt av en sesong. Og det bare fortsetter, konstaterte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Ti minutter senere kom Cristiano Ronaldo til unnsetning. Portugiseren var overlegen i hodeduellen og stanget inn 3-2 til Manchester United – hans tredje mål for kvelden.

– Samtlige scoringer er klassescoringer, sa Mathisen, og kommenterte:

– Ingen i verden gjør det der bedre enn Ronaldo. Det finnes ikke en spiller i verden som går opp som Ronaldo, kommenterte Mathisen.

– Aldri tvilt på ham

Sjefen er godt fornøyd med eleven.

– I dag var det hans beste prestasjon siden jeg kom. Han var god på trening på torsdag, og derfor valgte jeg å bruke ham fra start. Bra kamp av ham, men også de andre, understreker Ralf Rangnick i intervjuet med britisk TV.

Lagkompis Paul Pogba mener at Ronaldo ikke trenger hyllest.

– Alle vet om Cristiano Ronaldo, det trengs ikke å si noe mer om han. Dette er det han gjør. Han spilte ikke forrige kamp, kommer tilbake, og scorer tre mål. Alle er glade, sier franskmannen med et smil til Sky Sports.

Ronaldo står nå med tolv ligamål på 24 kamper. Veteranen har fått mye kritikk denne sesongen, særlig for hva han bidrar med utenom målene.

– Jeg har aldri tvilt på ham. Vi vi vet hva han har oppnådd i karrieren. Vi blir aldri overrasket når han scorer mål, en veldig profesjonell spiller. Dette fortjente han, mener lagkompis Nemanja Matic.

Kampen var et nøkkeloppgjør i topp fire-racet. United er nå fem poeng foran Tottenham, men har to kamper mer spilt.

HYLLET: Cristiano Ronaldo fikk stående applaus av Old Trafford. Foto: Martin Rickett

De innehar også fjerdeplassen med to poeng mer enn Arsenal, men har hele fire kamper mer spilt enn «The Gunners».

Spurs-manager Antonio Conte konstaterer at laget hans må forbedre seg på mange felt, og at Ronaldos hat trick ble helt avgjørende.

– Du snakker om en spiller som alltid er avgjørende og har vært det hele karrieren. I dag viste han hvilken spiller han er. Uten Cristiano Ronaldo ville det blitt vanskelig for Manchester United ikke bare å vinne, men også få uavgjort ut av kampen, mener italieneren.

Spurs-svensken hyller Ronaldo

Tottenham-vingen Dejan Kulusevski er bitter etter kampen.

– Jeg er veldig frustrert. Når vi får 2-2-målet synes jeg at vi skal vinne kampen. I stedet slipper vi inn ett til. Vi slipper inn for enkle mål, oppsummerer svensken overfor TV 2.

SINT: Svenske Dejan Kulusevski ergrer seg over målene laget hans slapp inn på Old Trafford. Foto: Jacques Feeney

Han fullroser Ronaldo, som han spilte med i Juventus.

– Han vinner kampen nesten helt på egenhånd. Han er en fantastisk spiller, og det er utrolige mål han gjør. Hatten av, sier Kulusevski.

– Jeg lærte utrolig mye fra ham. Han var et fantastisk fint menneske, og jeg ønsker ham alt godt, fortsetter han.

Ronaldo-kunstverk

Manchester United fikk en kjempestart signert Cristiano Ronaldo.

37-åringen dundret til fra 25 meter med så mye kraft at Tottenhams stjernekeeper Hugo Lloris ikke rakk opp.

– Flashback fra første periode i Manchester United, da han suste inn perler fra distanse, sa TV 2s ekspert Morten Langli i studio. Se målet her:

Les også: Ronaldo satte verdensrekord.

Omstridte straffesituasjoner

Antonio Contes Tottenham kjempet seg tilbake i kampen. Etter drøyt halvtimen spilt gikk et innlegg rett i armen på Alex Telles.

Brasilianeren hadde armen ut fra kroppen, og dommer Jon Moss brukte kort tid på å bestemme seg for at det skulle være straffespark. Der var Harry Kane sikker.

Tidligere i kampen fikk Manchester United nei i en lignende situasjon.

Ronaldo var eitrende forbannet, men verken dommer eller VAR-teamet lyttet til protestene. TV 2s ekspert var usikker i sin sak da han skulle bedømme situasjonene:

Uansett gikk United til pause med ledelse. Tottenham-back Sergio Reguilón sov i timen og opphevet offsiden da Jadon Sancho ble spilt gjennom. Engelskmannen la på tvers til Ronaldo, som kunne sentre inn sitt andre mål for kvelden.