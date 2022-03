Mener nazimyte hjernevasket Putin

Forrige gang Ukraina ble invadert, i 1941, trodde ukrainske nasjonalister at nazistene ville hjelpe dem å opprette en egen ukrainsk stat.

Stepan Bandera, som ledet undergrunnsbevegelsen, hadde tidligere kjempet både mot polsk og sovjetisk overherredømme. Fra det tysk-okkuperte Lviv erklærte han 30. juni 1941 selvstendighet for Ukraina, men dette falt i dårlig jord.

IRRITERTE HITLER: Stepan Bandera satt mesteparten av andre verdenskrig i tysk konsentrasjonsleir og deltok i liten grad selv i krigshandlingene. Foto: Wikimedia Commons.

– Dette gjorde Hitler rasende. Så de arresterte ham og satte ham i konsentrasjonsleir, forteller historieprofessor Jaroslav Hrytsak ved Ukrainas katolske universitet til TV 2.

Voldemort på russisk

Mens lederen deres satt fengslet, kjempet Banderas soldater, OUN, videre for uavhengighet og samarbeidet tidvis med nazistene. Hovedmotstanderne var og ble russerne, som hadde okkupert landet deres siden 1918.

Under Banderas ledelse fortsatte geriljakrigen i Ukraina, selv etter at Tyskland kapitulerte.

Dette oppfattet Sovjet-lederen Josef Stalin som en ufattelig trussel.

Banderittene, som de ble kalt, ble av den sovjetiske propagandamaskinen fremstilt som noe av det verste som fantes. Nazister, bare enda verre.

– Alle som kjempet mot Sovjetunionen eller ikke likte Sovjetunionen ble kalt banderitter. Dette var det verste man kunne kalle noen. Det var selve definisjonen på ondskap, forteller historieprofessor Hrytsak til TV 2.

HISTORIKER: Jaroslav Hrytsak er ekspert på den ukrainske nasjonalistbevegelsen og Ukrainas etterkrigshistorie. Foto: Aage Aune / TV 2

Bare det å nevne navnet til Stepan Bandera var forbudt.

– Han var som Voldemort i Harry Potter-bøkene. Navnet hans måtte ikke nevnes. Han var ondskapen selv, sier Hrytsak.

- HJERNEVASKET: Vladimir Putin fikk gjennom sin oppvekst prentet inn at ukrainske uavhengighetsforkjempere var det verste på denne jord. Foto: Wikimedia Commons.

– Meningsløs påstand

Flere generasjoner med russiske skolebarn fikk prentet inn myten om de onde ukrainske uavhengighetsforkjemperne, og brukes flittig den dag i dag. Ikke minst av Russlands president Vladimir Putin.

For ham er det å ta knekken på banderittene målet med krigen i Ukraina, selv om Bandera selv for lengst er død og bevegelsen hans oppløst for flere årtier siden.

– Ikke la nynazistene og banderittene bruke deres barn, koner og gamle som levende skjold, sa Putin under en TV-tale 25. februar.

I samme åndedrag, henvendt til det ukrainske folk, kalte han regjeringen i Kyiv «... en bande med nynazister og narkomane.»

Absurditeten i uttalelsen fikk flere ukrainere til å trekke på smilebåndet.

Det ukrainske statsoverhodet, Volodymyr Zelensky, er tross alt av jødisk opphav.

– Dette er en totalt meningsløs påstand. Men Putin bryr seg ikke om fornuft. Han selger fortsatt den gamle, gode propagandaen. Bandera var angivelig nazist og dermed er Zelensky er nazist. Og russerne kjøper det, sier professor Hrytsak oppgitt.

Ønsker nytt verdenskart

Ingen av Putins forgjengere i Kreml klarte helt å kvele den ukrainske uavhengighetstrangen. Derfor er dette nå blitt en besettelse for Putin, tror historieprofessoren.

Han mener Putins mål ikke bare er å underlegge seg Ukraina.

– Dette handler ikke bare om Ukraina, men de baltiske landene også. Og Moldova. Men fremfor alt Vest-Ukraina. Han vil at grensene skal være slik de var under det russiske imperiet, sier Hrytsak.

Ingenting tyder imidlertid så langt på at han skal klare dette.

HELTE-SKURK: Stepan Bandera er Vest-Ukrainas store helt og Russlands erkeskurk. I Lviv har de satt opp et enormt monument til minne om mannen. Foto: Aage Aune / TV 2

I Lviv står Stepan Bandera på pidestal på torget – til tross for at han var både jødefiendtlig og voldelig.

Men det var han som sådde tanken om at Ukraina ikke skal føye seg etter Russland – noe det ukrainske folk nå er villige til å dø for.

– Bandera var ikke verre enn andre. Så på spørsmål om han var en skurk eller helt, vil jeg si at i denne delen av verden er avstanden mellom helt og skurk svært liten. Men her er han er selve symbolet på motstand mot russerne, sier historieprofessoren.