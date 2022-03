– Bella, bella!

En eldre italiensk fisker har fått øye på testbilen min, på en parkeringsplass helt nede ved vannet. Vi er noen kilometer fra Grosetto i Toscana-regionen.

Det er tydeligvis godt fiske her. Men akkurat nå får fisk være fisk.

Bilen, Enyaq Coupe RS iV, er nyeste tilskudd på elbil-stammen til Skoda. Det er også toppmodellen – den raskeste bilen Skoda har laget – og den første elektriske RS-utgaven.

Min nye venn med fiskestanga, jeg vil at han skal hete Luigi, lar seg imponere. Han snakker ikke et kløyva ord engelsk – og ja, du gjettet det, min italiensk er heller ikke perfekt. Men jeg trenger ikke å forstå hvert ord, for å skjønne at han er mektig imponert.

– Aaaaa. Bella! Bella!

Sier han på nytt, når han får se interiøret. Tommel opp. Stort smil.

Én stykk godt fornøyd italiener. La oss kalle han Luigi.

Kudos til Skoda!

Charterflyturen fra München til den vesle flyplassen i Grosetto i Toscana, tar en drøy time. På vei nedover har jeg klart å rive meg løs fra utsikten til de mektige alpene vi svever over, for å lese mer om bilen jeg skal teste.

Enyaq Coupe har jeg vært gira på helt siden den ble vist som konseptbil på bilutstillingen i Genéve i 2019.

Den gangen sto bilen der i knallgul farge. Det var coupe-utgaven av modellen som skulle få navnet Enyaq som ble vist fram. Jeg falt umiddelbart for designet – både utvendig og innvendig.

Vanligvis er det slik at konseptbilene ser en del raffere ut enn produksjonsmodellen. Men kudos til Skoda! Her har de tatt med seg mer eller mindre alt fra konseptbilen.

Resultatet? Den lekreste, folkelig prisede el-SUVen på markedet – om du spekker den riktig.

Brukbar utsikt på vei til Italia. Her er alpene i all sin prakt.

Her skal jeg riktignok haste med å legge til at jeg forskutterer litt. Vi har nemlig ikke fått vite prisene på Enyaq Coupe, enda. Men Jeg vil tippe VW ID.5 er en ganske god indikator her. Den starter på 435.000 kroner med bakhjulsdrift, 483.000 kroner for GTX-utgaven med 4x4. Det lover godt.

Skoda forteller at de skal åpne for bestillinger til påske, så skal de første kundebilene komme til Norge i sommer.

– Valgt er enkelt: Det er denne du skal ha

Biljournalister på plass for å få siste nytt om Skodas nye elbil.

Vekker oppsikt

Den italienske luften er skarpere enn den ser ut som. Det er ikke sommer, nei! Men vakre omgivelser er det mye av. Vi kjører innom sentrum av middelalderbyen Grosetto. En koselig og vakker by som er verdt et besøk, om du er i området. Den er fortsatt omgitt av en den opprinnelige festningstrukturen – og på innsiden er det både trange gater og marked. Mens jeg nyter de flotte omgivelsene rundt meg – merker jeg at de som tusler rundt er veldig nysgjerrige på den nesten lydløse og Mamba-grønne bilen jeg kjører.

Den bryter voldsomt med resten av omgivelsene. Men vi får lange beundrende blikk fra de som vandrer rundt.

Dette er rett og slett en bil som vekker oppsikt. Eller, mer presist – en Skoda som vekker oppsikt. Akkurat det er ikke dagligdags.

Tegn i tiden? En øde og stengt bensinstasjon – og en ny elbil. Det skal imidlertid sies at Italia knapt nok har elbiler å vise til, foreløpig.

Deilig fargepalett

Vi får kjører flere av utgavene, men det er RS vi har mest fokus på denne gangen. Jeg tror det er den nordmenn kommer til å ha mest lyst på, også. Vi liker jo litt ekstra fraspark, sporty utseende og mye utstyr.

Dessverre er vi veldig konservative på fargevalg, så jeg forventer ikke å få se mange biler spekket slik som testbilen – med norske skilter.

For øvrig er det en rekke andre spenstige farger på testbilene. For eksempel en bronsefarget utgave som virkelig lyser opp i solskinnet. Knallrødt kombinert med svarte detaljer funker også.

Men slapp helt av. Norske kunder velger selvsagt grå, sort og sølv. Gud forby at man skulle være vill nok til å bryte med «uniformen» til den norske bilparken.

Enyaq Coupe utenfor Grosetto – som fortsatt har festningstrukturen rundt byen.

Denne Skodaen ser ganske uskyldig ut – det er den ikke!

Nytt under skallet

Du kan kanskje bli villedet til å tro at det eneste nye med Enyaq Coupe er den fallende taklinjen. Men det er mer enn som så. Blant annet har den fått en større software-oppdatering. Den innebærer bedre selvkjøringsegenskaper, muligheten for å parkere og lære seg ulike parkeringsplasser, utbedringer i infotainmentsystem og bedre temperaturstyring av batteripakken. Nå er også hurtigladekapasiteten økt til 135 kWt.

Det gjør at den nå skal klare å lade fra 10-80 prosent på 29 minutter. De første 100 kilometerne tar kun sju minutter.

RS-utgaven tar noe lenger tid henholdsvis 36 minutter på 10-80 prosent. Til gjengjeld klarer den å lade 100 kilometer på seks minutter ...

Populær jålegrill

Vi har altså valgt toppmodellen. Dette er første gang jeg ser bilen i virkeligheten. Og den gjør inntrykk!

Den ser rett og slett råbarsk ut. Noen sier at det ligner på en Tesla Model X. Jeg synes den er langt mer linjelekker. Fronten ser passe barsk ut. Jeg er en av de som liker den litt jålete Crystal Face-grillen. Det gjør forøvrig mange andre også, viser det seg. Av de 115.000 Enyaqene som er bestilt, har 40 prosent valgt Crystal Face-grillen som er belyst.

Glasstak, det største Skoda har å by på, er standard på Coupe. Det samme er Sportline-stylingen. Begge deler kler bilen.

Sju av ti kunder har for øvrig gått for den største batteripakken. Den gir opptil 545 kilometers rekkevidde på Enyaq Coupe – litt lenger enn en vanlig Enyaq, takket være det mer aerodynamiske designet. Cd-verdien er på 0,234. Det lav luftmotstand for en SUV.

RS-utgaven nøyer seg forresten med en rekkevidde på 478 kilometer. En del kortere enn 80x – som klarer 545. Så du må ofre litt, om du vil ha den grommeste utgaven.

Ikke Tesla-rask, men ...

RS iV har to motorer som yter 299 hestekrefter på det meste. Samme som VW ID.4 og ID.5 GTX.0-100 km/t tar 6,5 sekunder.

Det merkes virkelig at dette er en sprek bil. Ikke Tesla-rask. Men tilstrekkelig rask. Vi fikk en rask test av vanlig 80x, også. Med 204 hestekrefter. Den føles heller ikke treg. 0-100 km/t tar sju sekunder.

Men du merker at den går litt «tom» når du bikker 50-60 km/t – i forhold til RS. Husk at det er en ganske stor og tung bil – og da er det greit med litt kraftoverskudd.

Ikke overraskende kan vi konstatere at Skoda har gjort en god jobb med understell og kjøreegenskaper. RS-utgaven av noe lavere enn de andre.

Den oppleves kanskje ikke sportslig. Men du kan ha det litt moro på svingete veier, så lenge farten ikke er så høy. Styringen er presis og fint vektet når du velger Sport-programmet.

Dette blir ganske sikkert en storselger i Norge. Forutsatt at man klarer å levere biler. Det er imidlertid ingen enkel oppgave for tiden.

Lavt støynivå

Men det er under vanlig kjøring den virkelig skinner.

På motorvei i høy fart føles den stabil og trygg. Det er nesten ingen vindstøy – og lite dekkstøy. Selv med 21-tommers felger på testbilen.

Ujevnheter byr ikke på utfordringer. Den flyter fint over de litt større humpene – og det smeller ikke urovekkende om underlaget er dårlig, heller.

Godt ryggekamera og assistentsystemer, gjør det til en lek å parkere.

Skoda har forresten valgt trommelbremser bak. Det er helt i tråd med hva flere andre elbilprodusenter gjør. Det er fordi bakbremsene brukes så lite, at de fort ruster om man bruker bremseskiver. Selv RS-modellen har trommelbremser.

NB: Det kortet møtet med bilen i Italia var ikke nok til å teste rekkevidde eller forbruk. Men det skal vi selvsagt komme tilbake til, så snart bilen kommer til Norge.

Fantastiske seter

Interiøret er forresten vel så imponerende som utsiden. Ikke minst siden testbilen har svart taktrekk og svarte RS-skinnseter med grønne detaljer og RS-logo. Setene ser rett og slett steinbra ut, og er dessuten meget gode å sitte i.

På dashbordet er det en stor skjerm – som både ser bedre ut og er lettere å bruke enn den VW bruker i ID.4/ID.5, som Enyaq deler plattform med.

Videre er dette en romslig bil. Også i baksetet. Selv jeg på 190 cm har ingen problemer med takhøyde her. Beinplassen er imponerende god. Skoda byr som vanlig på noen smarte praktisk løsninger. Blant annet en oppbevaringsboks foran det midterste baksetet. Denne kan lett fjernes, om ønskelig.

Bagasjerommet er stort nok for de fleste – med sine 570 liter. På papiret er det bare noen små liter mindre enn i en vanlig Enyaq. Men du mister muligheten for å stable like mye i høyden.

Heldigvis beholdes muligheten for takstativ – og den kan trekke henger. Med største batteripakke har den kapasitet på 1,2 tonn.

Tøffe sportsseter i RS-utgaven.

Unorsk entusiasme

Luigi fortsetter å øse ut sin entusiasme for RS. En annen fisker som står litt lenger borte, blir vinket over. De to prater i vei om bilen – gestikulerer og vifter med armene. Makan til entusiasme!

For en nordmann er det uvanlig med slik ublyg fremvisning av følelser. Vi nøyer oss gjerne med å gå rundt ute å si noe som helst. Kanskje et nikk. Muligens et smil – eller om det virkelig er stemning for det et: «Fin denne, ja». Men det er så langt det strekker seg.

Vi burde vært mer som Luigi og hans kompis! Det tror jeg ville gjort oss godt.

Og jeg tror selv nordmenn vil kjenne på entusiasmen når de ser en Mamba Grønn Enyaq Coupe RS iV.

Ikke bare fordi den er elektrisk – men fordi den ser bra ut, kan leveres med firehjulsdrift, mulighet for takstativ og en hengerkapasitet på 1,2 tonn.

Hvordan kunne jeg glemme det?

Jeg må videre på testturen min. Luigi og kompisen nikker og klapper meg på skulderen.

– Gracie!

– Ikke noe å takke for, sier jeg. På norsk. Like greit det.

I det jeg setter meg bak rattet og ruller av gårde, slår det meg plutselig: Google Translate! Hvorfor kom jeg ikke på det før?

Nå er det for sent. I speilet står to vinkende fiskere. De har i alle fall gitt Skodas nye elektriske SUV den varmeste omfavnelsen av en bil jeg har sett på lenge. Det kommer norske bilkjøpere også til å gjøre. Når det åpnes for bestillinger i påsken, vil det være mange som har lyst å signere.

Men det er et stort men ...

"Luigi" myser inn i bagasjerommet.

Krig og elendighet

Vi lever akkurat nå i svært turbulente tider. Krigen i Ukraina påvirker oss på mange måter. Bilbransjen slipper heller ikke unna. Ledningsnettet som Skoda bruker, produseres i Ukraina. Skoda har derfor måttet stoppe produksjonen av Enyaq. Og de har ingen formening om når den kan åpne igjen.

Ingenting tyder på at Russlands invasjon avblåses med det første. Og det tar tid å finne en ny leverandør av ledningsnettet.

Totalt er det som nevnt over 115.000 ordre på Enyaq. Men det er kun levert ut 50.000 biler. Det sier seg selv at risikoen er stor for at ting hoper seg opp. Leveringsproblematikken kommer til å gjøre seg gjeldende – ikke bare for Skoda, men for alle bilprodusentene.

Det må være frustrerende å ha et så godt produkt – og ikke kunne pøse ut til alle kundene som vil han den ...

Skoda Enyaq Coupe RS iV Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel Effekt: 299 hk / 460 Nm 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 82 kWt Rekkevidde: 478 km (WLTP) Hurtiglading: 135 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 465 x 187 x 160 cm Bagasjerom: 570 / liter Vekt: 2.768 kg Tilhengervekt: 1.200 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: Ikke klar ennå.

Video: Her er vårt aller første møte med det som skulle bli Enyaq Coupe:

