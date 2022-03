Symbolsk krigshendelse blir frimerke

Det som begynte med et titalls modige soldater på en øy, har blitt et symbol verden over. Nå blir historien gjenskapt på et frimerke.

Russland angrep Ukraina fra nord, øst og sør.

Det var invasjonens første dager, og nærmest en kamp mellom David og Goliat gitt Russlands overlegene militærmakt.

På Zmiinyi, også kjent som Slangeøya, i Svartehavet hadde 13 ukrainske soldater blitt utplassert for å forsvare øya. Da et russisk krigsskip krevde at soldatene overga seg, valgte de i stedet å kjempe.

– Russiske krigsskip, dra til helvete, svarte en av soldatene over radio.

Krigen har snart pågått i to og en halv uke. Mange mennesker har blitt drept, 2,6 millioner har flyktet og flere byer er nærmest jevnet med jorden.

Hendelsen på Zmiinyi har blitt et symbol på den ukrainske motstandskraften og kampviljen, og blir nå også et frimerke.

Lydklippet med de ukrainske soldatenes respons går verden rundt

Holder motet oppe

Det ukrainske postselskapet Ukrposhta utlyste tegnekonkurranse for å hedre soldatene på øya på et nytt frimerke 1. mars. De oppfordret grafikere og illustratører over hele landet til å sende inn sine bidrag, skriver Daily Mail.

Til tross for invasjonen, gjør innbyggerne i landet det de kan for å holde motet oppe og moralen høy.

Ifølge postselskapet stemte over 8000 i konkurransen.

Illustrasjonen av soldatene på Slangeøya, som er lagd av kunstneren Boris Groh, stakk til slutt av med flest stemmer.

Vinneren ble annonsert av Emine Dzheppar ved Utenriksdepartementet i Ukraina på Twitter.

Frimerket er bare det seneste i rekken av forsøk på å undergrave legitimiteten til den russiske invasjon uten å bruke militærmakt.

Tidligere i mars spøkte ukrainske myndigheter med at man ikke måtte bekymre seg over å fortolle beslaglagte russiske stridsvogner.

– Har du tatt en russisk stridsvogn eller et pansret kjøretøy og er bekymret for hvordan du skal fortolle det? Ta det med ro og fortsett å forsvare moderlandet, sa Ukrainas nasjonale byrå for beskyttelse mot korrupsjon (NAPC), ifølge The Guardian.

Lokalbefolkningen har også tatt til motmæle og snudd eller byttet ut en rekke veiskilt for å forvirre de russiske styrkene.

SOLIDARITET: Zoriana Voloshyna (10) holder et skilt som hedrer soldatene på slangeøya under en demonstrasjon for solidaritet med Ukraina i New York. Foto: Alexi Rosenfeld / Getty Images / AFP

– Forberedt og kapable

I etterkant av hendelsen på Slangeøya ble det først meldt at alle soldatene ble drept. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utnevnte soldatene til krigshelter og de ble hyllet av befolkningen.

Noen dager senere kom det en motstridende meldinger fra den ukrainske marinen. Soldatene er i live, men ble nødt til å overgi seg etter å ha gått tomme for ammunisjon, meldte CNN. Opplysningene har ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

Det er ikke bare på Slangeøya ukrainerne har vist høy kampvilje.

Ekspertene mener Russland har overvurdert den operative evnen til eget forsvar og undervurdert motstanden og kampånden til de ukrainske styrkene.

– Den russiske krigsmaskinen er ikke så imponerende og profesjonell som man skulle tro og ukrainerne langt mer forberedte og kapable, sa Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til TV 2.