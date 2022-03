Johaug suveren i siste individuelle renn

33-åringen gikk sitt siste individuelle verdenscuprenn som hun har gått de fleste andre:

Langt kjappere enn konkurrentene.

Det svenske sprintesset Jonna Sundling åpnet hardt og var foran Johaug på de første mellomtidene. Så satte skidronningen fra Dalsbygda inn støtet.

Fra 2,5 kilometer til 4,3 gikk Johaug fra å være to sekunder bak til 14 sekunder foran. Ved 7,7 kilometer var ledelsen til andreplass et halvt minutt, og i mål hadde hun 36 sekunder ned til Sundling.

Se intervjuet med en følelsesladet Therese Johaug her:

– Tidenes beste

Mens konkurrentene lå i snøen og hentet seg inn etter kraftanstrengelsen, vandret Johaug rundt i målområdet og tok imot hyllesten fra tilskuerne.

33-åringen synes det er vemodig å gi seg.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg har litt vondt i buken, sier Johaug til TV 2.

– Det går jo mer og mer opp når en har sagt det til folk og når en ser hvor mye en har betydd for sporten. Både for de norske jentene, men og de internasjonale jentene. Og når en presterer som en gjør og har gjort, både i OL og etter OL, er det veldig vemodig å skulle si ha det til det livet her. Men jeg vet og stoler på magefølelsen at det er rett, fortsetter hun.

EN SISTE GANG: Therese Johaug var over halvminuttet foran konkurrentene i en løype som skiller lite. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Søndag går hun sitt aller siste internasjonale renn. Da går hun ankeretappen i miksstafetten.

– Hvordan tror du at du blir husket?

– Jeg håper på en måte at jeg blir husket som hardtarbeidende. Jeg føler at det ikke er noe som har kommet lett til meg. Jeg har stått i en storm, og jeg har aldri gitt meg eller sagt meg fornøyd. Jeg har hele tiden villet utvikle meg, svarer Johaug.

– Tror du det er forskjell på hvordan du blir husket og hvordan du selv vil at folk skal huske deg?

– Ja, det kan jo hende. Men jeg føler på en måte at det jeg sa nå er det jeg selv står hundre prosent inne for. Hadde jeg ikke gjort det jeg har gjort, og prioritert det jeg har prioritert, hadde jeg ikke vært her jeg er i dag.

Hylles

Seieren er 33-åringens 82. i verdenscupen.

– Hun har gått så hardt i de siste rennene at konkurrentene aldri kommer til å glemme hvem som er tidenes beste på distanse, kommenterer TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

RIVALENE: God stemning mellom Frida Karlsson og Therese Johaug etter rennet. Svensken kom på tolvteplass, ett minutt og sju sekunder bak. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

– Hun er så imponerende, altså. Hun er et nivå over alle og flere nivåer over meg, sier Frida Karlsson til SVT.

22-åringen, som slet i OL og ikke er i sin beste form, kom på tolvteplass, over minuttet bak.

– Jeg har jaget henne og hun har vært en inspirasjon. Nå får jeg sikte på Jonna (Sundling) i stedet, siteres Karlsson på.

Stor spenning om pallplassene

Bak Johaug var det jevnt. Fra Sundling på andreplass til Rosie Brennan på åttende skilte det 24 sekunder.

– Vi får et tydelig bilde på hvor vanvittig spennende dameklassen kommer til å bli neste år, sier Skinstad.

– Det er rundt ti damer som kan vinne distanserenn neste år på en toppdag. Det er etterlyst spenning når Johaug takker for seg, og de får valuta for pengene i dag, poengterer han.

Se hele resultatlisten her.