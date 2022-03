Riiber tangerte historisk rekord

Jarl Magnus Riibers svev på 105 meter ga ham et forsprang på 31 sekunder til toer Ryota Yamamoto etter hoppdelen av kombinertkonkurransen i tyske Schonach.

Med det påfølgende langrennet klatret Riiber forbi østerrikeren Johannes Lamparter i verdenscupsammendraget, foran sesongavslutningen søndag.

Seieren var nordmannens 48. på dette nivået. Det er like mange som finske Hannu Manninen, som inntil lørdag sto alene med flest verdenscupseirer i kombinerthistorien.

– Det er utrolig. Jeg håpte at dette skulle skje, og nå står jeg her og leder verdenscupen. Nå er jeg én seier nærmere rekorden, så jeg er veldig glad her jeg står, sa Riiber etter det strålende rennet.

Kombinertsesongen avsluttes med et nytt renn i Schonach søndag. Der kan Riiber både ta rekorden for flest verdenscupseirer i historien alene og sikre sin fjerde strake seier i verdenscupen sammenlagt.

– Å være alene der i fronten, og bli jaget av Johannes var ikke gøy, men når man er over målstreken kan man være fornøyd, så det var definitivt verdt slitet, avsluttet Oslo-løperen.

OVERLEGEN: Med et 105-meters svev i hoppdelen av konkurransen, hadde Riiber en klar ledelse før langrennet. Foto: Tom Weller

Før rennet hadde Riiber 19 poeng opp til Lamparter i ledelsen, men passerte ham med seieren lørdag.

24-åringen overtar dermed ledelsen i verdenscupsammendraget, ett poeng foran østerrikeren.

Landsmann Jørgen Graabak tok også pallplass, og endte som nummer tre i lørdagens renn.