Ved Herland på Atløyna i Vestland er det meldt som skogbrann i nærheten av et hyttefelt.

Per nå er det mellom 200 til 300 kvadratmeter med lyng som brenner på Atløyna i Vestland.

Politiet opplyser om at brannen pågår omtrent 300 til 400 meter unna et hyttefelt og at det er en del vind.

Brannvesenet opplyser på Twitter 13.30 at de har kontroll på stedet.