Hevder klipp viser kidnapping av ordfører: – En ny form for terror

– Okkupantene lot byen bli uten ledelse og gjorde byen handlingslammet slik at de kunne beseire byen. Dette er terrorisme, tordner Kyiv-ordfører Vitali Klitschko i en video.

Ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko under et besøk på et sjekkpunkt i Kyiv sist søndag.(AP Photo/Efrem Lukatsky) Foto: Efrem Lukatsky

President Volodymyr Zelenskyj omtaler det på samme måte, og sier det er et angrep mot demokratiet.

– De har gått over til et nytt nivå med terror der de forsøker å fysisk fjerne representanter for Ukrainas lovlig valgte lokale myndigheter, sier Zelenskyj i en videomelding.

Kidnapping

Uttalelsene kom etter at ukrainske myndigheter publiserte et klipp som viser bevæpnede menn som fører en mann ut av en bygning og over en åpen plass i Melitopol.

Det er ikke mulig å se hvem personen er, men ifølge ukrainske myndigheter er det ordføreren i byen, Ivan Fedorov, som blir bortført. Klippet er fra fredag:

Russiske styrker fikk kontroll på Melitopol 26. februar. Byen ligger vest for havnebyen Mariupol, nær Krim.

Ber om hjelp

President Zelenskyj opplyser at han har snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands president Olaf Scholz som skal ha nye samtaler med Vladimir Putin lørdag.

– Vi forventer at verdens ledere viser oss hvordan de kan påvirke situasjonen, sier Zelenskyj.

– Vårt krav er klart: Han må bli frigitt umiddelbart, sier Zelenskyj.

Russiske myndigheter har ikke kommentert saken , men påtalemyndighetens kontor i den russiskstøttede separatistkontrollerte Luhansk-fylket i Donbass-regionen øst i Ukraina skriver på sitt nettsted at Federov er anklaget for «terroraktiviteter» og finansiering av en nasjonalistisk militsgruppe «for å begå terrorhandlinger mot sivile i Donbas».

Tordner mot Putin

Klitschko trekker også fram det angivelige drapet på ordføreren i Hostomel, Yuri Prylypko, like utenfor Kyiv i forrige uke. Ifølge lokale medier ble han drept mens han delte ut mat og medisiner til befolkningen.

I videoklippet raser Klitschko mot russerne og kaller dem «orker» med hentydning til de onde soldatene i «Ringenes herre».

– Vi skal sparke dere ut av hver centimeter av landet vårt, tordner han videre.