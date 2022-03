Familien hevder TikTok-danseren er offer for en religiøs sekt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Familien til influenseren Miranda Derrick hevder hun ble del av en religiøs sekt etter at hun ble med i managementet 7M Films. TikTokeren mener selv at ingen av påstandene stemmer.

I en tårevat Instagram-video hevder foreldrene og søsteren til TikTok-danseren Miranda Derrick at hun er offer for en religiøs sekt i Los Angeles.

Familien hevder at hun har blokkert dem i sosiale medier, og at de ikke har snakket med henne siden januar i fjor. Nå går den tårevåte videoen av familien viralt i sosiale medier.

Videoen ble publisert 24. februar og har i skrivende stund blitt sett av over 285.000 personer.

Miranda Derrick selv nekter for at hun er del av en religiøs sekt.

Hevder datteren er hjernevasket

I 2021 ble Miranda Derrick en del av managementet 7M Films. På nettsiden deres skriver selskapet at de skaper innhold og representerer noen av verdens beste influensere.

På TikTok er det flere som hevder at managementet er en del av «Shekinah Church», som flere, deriblant familien til Miranda, hevder er en religiøs sekt.

Søsteren til Miranda, Melanie Wilking, hevder videre at denne sekten kun er for spesielt inviterte og at de ønsker å kontrollere medlemmenes liv, tid og økonomi.

I videoen familien har delt, ber de for Mirandas sikkerhet og hevder at hun er en del av «sekten» mot sin egen vilje og at hun er hjernevasket.

– Du trenger ikke å kutte oss ut. Livet går videre, og det er så mange spennende ting som skjer, sier søsteren i videoen, som har fått mer enn 9000 likes og nesten 2000 kommentarer.

Da familien så Miranda sist, hevder de at hun oppførte seg unormalt og ikke var seg selv. De reagerer også på at hun ikke dukket opp i bestefarens begravelse, og at hun har kuttet ut sin nærmeste familie, som hun tidligere skal ha hatt et nært forhold til.

– Jeg vil bare klemme henne

Familien skal ha mistet kontakten med datteren samtidig som hun ble en del av managementet til 7M Films.

– Som mor vet jeg ikke om hun er trygg. Jeg vil bare klemme henne, sier moren i videoen.

– Hun er et offer for en kirkebasert sekt i LA-området og har blokkert og kuttet all kontakt med familien, hevder søsteren videre.

I videoen oppfordrer også søsteren de som ser videoen til å overøse Miranda med kommentarer, og be henne kontakte familien sin.

Familien hevder også at Miranda giftet seg med danseren James Derrick, som også tilhører 7M Films, uten at familien visste noe om det.

Slår tilbake mot påstandene

Fire dager etter at familien publiserte den tårevåte videoen, svarte Miranda på familiens påstander i et innlegg på Instagram, ifølge The Post, som først omtalte saken.

Her hevder hun at familien hennes misliker ektemannen hennes.

– Jeg er ikke involvert i en religiøs sekt. Alle i gruppen vår snakker og kommuniserer med familiene sine, skrev hun i innlegget.

Videre hevder Miranda at familien hennes ikke støttet beslutningen hennes om å gifte seg med James Derrick.

Hun hevder familien tok kontakt med politiet da paret hadde bestemt seg for å flyttet sammen.

– Jeg møtte politibetjentene og de så at jeg hadde det bra, og vi lo faktisk av situasjonen, skrev hun.

Ifølge The Post nekter også James Derrick for at 7M Films er en religiøs sekt, men forteller at selskapet er drevet av mennesker som tror på Gud.

Delte video sammen med foreldrene

James og Miranda har også laget en felles Instagramkonto som heter «wilkingsisters2», inspirert av kontoen hun og søsteren egentlig delte. På siden deres står det at de er «tvunget til å ta opp løgnene her».

Onsdag publiserte paret en video på siden, som viser at Miranda møter foreldrene sine igjen.

– Hei folkens. Siden foreldrene mine ville dele livet vårt offentlig, går vi live, sier Miranda i videoen.

– Elsker deg og savner deg Miranda, sier faren i videoen, mens moren forteller at de er glade for at de endelig får møte datteren igjen.

Under videoen skriver Miranda at hun og foreldre har hatt en lang prat om familiens problemer.

– Ikke at det er noens sak, men foreldrene mine og jeg hadde en tre timers lang samtale i dag om våre private familieproblemer. Jeg kommer til å la det bli med det, med mindre jeg blir tvunget til å snakke om det, skrev hun i innlegget.

Wilking-søstrene startet egentlig dansekarrieren sin på sosiale medier sammen i 2020.

Miranda Derrick har over 1 million følgere på Instagram, og over 743.000 følgere på TikTok.