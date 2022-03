Didrik Tønseth tok etterlengtet verdenscupseier

Lørdagens 15 kilometer i Falun var sesongens siste mulighet til å ta en individuell verdenscupseier.

Den grep Didrik Tønseth.

30-åringen startet som nummer 46 og jaktet hjemmehåpet Calle Halfarsson. Tønseth leverte en kruttsterk avslutning, og gikk i mål 9 sekunder foran svensken.

Trønderen tok dermed sin første individuelle verdenscupseier siden jaktstarten på minitouren i Lillehammer i 2018. Før det hadde han to triumfer i desember 2014.

– Utrolig bra. Det er lenge siden jeg har gått et bra renn. Jeg har nesten aldri vunnet et verdenscuprenn, jeg har fått tildelt en seier, sa Tønseth til Viaplay.

Tønseth, som denne sesongen har stått utenfor landslaget, har igjen gjort seg aktuell til en landslagsplass.

– Vi må nok ut i april før noe er klart, sier Tønseth til TV 2, og peker på at en forutsetning for at han igjen skal bli landslagsløper er at han satsingen kan tilrettelegges for ham i Trondheim.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier lørdagens renn, og forrige helgs pallplass i Holmenkollen, utgjør en god søknad om landslagsplass for Tønseth.

– Han har gått bra tidligere i år også, men det er forskjell på å gå bra og å ta steget opp på pallen, sier Nossum, som unner Tønseth seieren.

– Jeg er ekstremt glad på Didriks vegne, som endelig tar steget opp på pallen igjen. Det er utrolig gledelig å se at han får det ut i dag, sier Nossum.

Harald Østberg Amundsen ble nummer tre.

Simen Hegstad Krüger var blant forhåndsfavorittene, men fikk en tung dag i sporet. 28-åringen gikk i mål drøyt ett minutt bak vinneren, og endte på 12. plass,

