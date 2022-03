Kollisjon mellom bil og buss – to fraktet til sykehus med ambulanse

Det var store materielle skader en på personbil etter kollisjon med en buss i Trøndelag lørdag formiddag. To personer er kjørt til sykehus med moderate skader.

Lørdag formiddag kolliderte en personbil med en buss ved Hell i Stjørdal. To personer ble fraktet til sykehus med ambulanse. Personskadene omtales av politiet som moderate.

Det skal ha oppstått en lekkasje fra personbilen, som ble skumlagt, opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter i 12-tiden lørdag formiddag.



– Det er store trafikale problemer på stedet, og brua blir stengt inntil bussen er berget, skrev politiet.

Klokken 13.30 meldte politiet at brua er åpen for normal ferdsel, etter at tungberger har berget bussen.

Politiet etterforsker ulykken.