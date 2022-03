Fikk spesiallagd kjøkken – nå skal familien i gang med nytt prosjekt

Tid for hjem tok oppdraget med å utvide familiekjøkkenet. Resultatet ble et drømmekjøkken i farger og materialer som står høyt på tidenes ønskeliste.

Randi Vetås og Asbjørn Holme så for seg at ved å rive en vegg, ville det bli mulig å oppfylle drømmen om et kjøkken som skulle være husets hjerte.

Rommet ville bli stort med plass til kjøkkentøy, og man ville kunne få inn lys fra flere sider. Ikke minst ville kjøkkenet få direkte kontakt med uteplassen, gjennom de store eksisterende skyvedørene ut til terrassen.

FØR: Veggen mellom kjøkken opg resten av rommet som paret ønsket å fjerne. Foto: Pandora Film/TV 2

Tid for hjem satte designer Malin Persson på jobben, og resultatet ble over all forventning for huseierne.

– Det ble fantastisk bra! Vi kjenner oss nesten ikke igjen i rommet, utbryter de, da de fikk se forvandlingen.

– Her har det blitt stor plass til å lage mat, og det er skikkelig fine farger!

Trendy med stein og tre

Designer Malin Persson så for seg et møte mellom steinmaterialer og treverk, som ville bli en tidløs kvalitet som skaper ro og trivsel.

EIK: Hele kjøkkenet og all innredning er laget i eik. Foto: Pandora Film/TV 2

Overflater i eik er førstevalget for mange for tiden. Eik er er både slitesterkt og vakkert, og kan oljebehandles i mange fargenyanser. Malin valgte å behandle treverket slik at det beholdt sitt lyse, naturlige utseende.

STEIN: Malin valgte norsk naturstein til kjøkkenet. Foto: Pandora Film/TV 2

Malin var ute etter å lage et godt arbeidskjøkken, men også et rom der andre aktiviteter kan finne sin plass. I hverdagen har man bruk for en trivelig spiseplass, men også en liten arbeidsplass. For en småbarnsfamilie er også hyller og oppbevaringsmuligheter et must.

Bevarte flere detaljer

Alt er i avstemte farger, der naturmaterialer får dominere. Ulike tresorter står for varme og glød, og naturstein sørger for praktiske flater med variert struktur. Fargene går dermed fra brunt til beige, med noen innslag av messing.

FÅ MATERIALER: Det handler om stein og eik, med litt messingdetaljer. Foto: Pandora Film/TV 2

Malte flater får nøytrale farger – «Klassisk hvit» i taket, «Gentle whisper» på vegger, og «Soft comfort» på vinduer og listverk.

Malin beholder diverse eksisterende furudetaljer, som skyvedørene mot terrassen, rekkverket på trappen, og dører inn til stue.

– Dette er gode materialer, og de er med på å fortelle historien om rommet. Det er ingen grunn til å fjerne dette, som både er pent og helt i orden. Man skal ta vare på det som fungerer. Ulike tresorter opp mot hverandre kan være ganske så fint, sier hun.

VINDUSHYLLE: Vakre vaser og grønne planter i vindushyllen. Foto: Pandora Film/TV 2

Malin er også opptatt av at alle rom må ha noe grønt og levende – spesielt på kjøkkenet er planter viktig. Hun har tegnet en hylle som skal gå foran vinduene, godt egnet for planter som vil ha mye lys.

– I kjøkkenet er det alltid fint å ha friske urter tilgjengelig, og en slik hylle i vinduet er godt egnet til grønne vekster. Så blir både planter og gjenstander vakre når lyset skinner gjennom dem, forteller hun.

Møbelklassiker

Ellers finner vi et møte mellom klassiske møbler og moderne design. De løse stolene er klassiske stoler med rottingseter – i sin tid designet av Michael Thonet.

Varianter av disse stolene har vært å finne i private hjem og på cafeer helt tilbake til 1859! Ifølge Malin er det en fin investering. Om du blir lei dem, vil du alltid kunne få solgt dem igjen. Det er alltid rift etter slike på bruktmarkedet.

KLASSIKER: Slike stoler har vært i produksjon i 150 år. Foto: Pandora Film/TV 2

Triksene bak romløsningen

En godt organisert romløsning, der kjøkkenet er romslig og med masse oppbevaring. Vask og koketopp langs vindusveggen, og en stor halvøy med sitteplasser. Halvøyen har riktig stor arbeidsflate og masse skuffer på kjøkkensiden.

SONER: Spiseplass og kjøkken er adskilt, men bygget sammen. Foto: Pandora Film/TV 2

Få, løse møbler. I hjørnet blir det bygget en stor sittebenk som henger sammen med kjøkkenet på den ene siden, og som blir som en integrert del av hylleløsningen på den andre siden. Sittebenken har skuffer i sokkel, og sitteputene er laget i burgunderbrunt linstoff.

PLASSBYGGET: Sittebenken er en del av hylleløsningen. Foto: Pandora Film/TV 2

Plass for alt. En stor hylleløsning fyller hele dørveggen, fra gulv til tak. Reolen har en liten skrivepult på den ene siden, og ellers ulike størrelser på hyllerommene. Døren ut til gangen er også en integrert del av reolen- Selve døren ble fjernet, og åpningen ble utvidet for å lage en slags portal i stedet.

SKRIVEPULT: En liten pult er integrert i reolen. Foto: Pandora Film/TV 2

Konsekvent bruk av valgte materialer. I dette tilfellet stein og treverk. Stein på benkeplater, vindusvegg og ventilator. Samme stein blir også brukt til noen hyller i den store reolen, og som omramming av portalen ut mot gangen.

HYLLE: Mange ulike størrelser på hyllerommene skaper variasjon. Foto: Pandora Film/TV 2

Hele reolen er bygget i eikematerialer – også frontene til kjøkkenet. Kjøkkenfrontene er spesiallaget på snekkerverksted. Alle skuffer og skapdører er innrammet, der det er frest et spor som utgjør et usynlig håndtak.

Eikematerialer er også brukt til spisebordet. Bordet er rundt, og myker opp hjørnet ved sittebenken. Byggmester Rune bygget dette ved hjelp av en sekskantet sokkel og rund bordplate.

SELVBYGGET: Spisebordet er bygget av Rune Strandenes. Foto: Pandora Film/TV 2

Nyter nytt kjøkken

Familien, som i januar ble fire, er veldig takknemlig for at de ble plukket ut av Tid for hjem. De har blitt spesielt glad i den store kjøkkenøyen, som er en praktisk arbeidsplass.

– Det er en stor arbeidsplass, og steinplatene er fine å jobbe på. Perfekt for baking, sier Randi, og fortsetter:

– Så ble det veldig åpent og nytt, når den gamle kjøkkenveggen ble revet. Nå kommer det mye mer lys inn i kjøkkenet, og vi har fått en helt annen kontakt med uteområdet.

Uteplassen skal nemlig oppgraderes til sommeren, og familien gleder seg over å få en mer sømløs overgang mellom kjøkkenet og uteområdet.

Skrivepulten i den veggdekte reolen har kommet til nytte for familien– særlig i hjemmekontor-perioder. Spiseplassen har også blitt et favorittsted, hvor de nyter hvert måltid.

– Det er plass til mange der, uten at spiseplassen tar stor plass i rommet. Det var smart med benkene under langs veggen også, avslutter hun.

