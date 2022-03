Solberg angrer på at de eldste måtte dø alene: – Får vondt i magen

Det er i dag to år siden Norge stengte ned på grunn av koronapandemien.

Erna Solberg var statsminister og dermed øverste leder som skulle lose fem millioner innbyggere gjennom etterkrigstidens største krise.

– Er det noe du angrer på?

– Veldig mange på sykehjem, som kanskje var i sluttfasen av livet, fikk ikke ha noe særlig familiebesøk. Kanskje levde de noen måneder lengre, men det er ikke sikkert livsinnholdet i de månedene forsvarte det, sier Solberg til TV 2 lørdag.

– Det gjør litt vondt i magen. Mennesker som var i sluttfasen av livet burde hatt mulighet til å ha familie rundt seg, sier Solberg.

Hverdagen snudd på hodet

Noen få uker etter det første smittetilfellet ble påvist i Tromsø i februar 2020, ble folks hverdag snudd på hodet. Karantene, hytteforbud, stengte grenser, zoom-skole og besøksforbud på sykehjem ble raskt den nye normalen.

Solberg tror at de som er barn og unge i dag opplever større grad av usikkerhet enn de som var barn og unge for få år siden. Hun har ett råd til de som lurer på om det er vits å fortsette skolegangen.

– Utdanning er det viktigste du gjør uansett. Det er det som gir oss mulighet til å klare oss gjennom kriser. Samfunnet trenger utdanning og kompetanse, sier hun.

– Krysser fingre

Knappe to år sendere, den 12. februar fjernet regjeringen nesten alle koronatiltak, og for mange var pandemien i praksis «over». Men verken WHO eller FHI karakteriserer pandemien som over.

– Vi vet ikke om vi er ferdige med pandemien ennå. Vi krysser fingre og håper det er over, sier hun.

Solberg påpeker at vi har masse lærdom etter disse to årene, og at Norge har blitt og må bli enda mer robust med tanke på beredskap. Men hun tror vi må lære å leve med mer usikkerhet.

– Vi har lært at vi må ha mer ting på lager. Både privat og offentlig. Vi kan ikke belage oss på at vi kan få kjøpt hva som helst hvor som helst, sier hun.