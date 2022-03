Ekspert: Med disse tre stegene skal Putin erobre Kyiv

General Sverre Diesen mener Russlands strategi preges av at de får stadig mindre å tape. Han tror Putin har en klar strategi for hvordan han skal vinne hovedstaden.

Natt til lørdag ble det meldt om en rekke eksplosjoner ved Ukrainas hovedstad Kyiv. I byen Mykolaiv sør i Ukraina våknet innbyggerne til kraftige kamper mellom ukrainske og russiske styrker.

De siste dagene har man blant annet sett bilder av bombede sykehus, og tallet på drepte soldater og sivile i Ukraina stiger stadig.

General Sverre Diesen, som tidligere har vært Norges forsvarssjef, synes det virker som situasjonen har stivet litt ved flere av frontene.

– Russerne har ikke hatt den fremgangen de hadde regnet med i det hele tatt. De hadde egentlig ventet å avgjøre dette i løpet av de første par dagene av konflikten. Så har det ikke gått sånn, og den russiske fremrykkingen har stagnert i enkelte områder og går meget sakte i andre, sier Diesen.

ANGREP: En ukrainsk soldat kommer ut av et bygg etter angrep i Kyiv 12. mars. Foto: Aris Messinis / AFP

Russlands strategi

Satellittbilder viser at den russiske militærkolonnen nord for Kyiv har begynt å bevege seg igjen. Diesen tror russiske tropper nå konsentrerer seg om å omringe Ukrainas hovedstad.

– Med den hensikt å først inneslutte byen, og antagelig beleire den slik at det ikke kommer forsyninger og forsterkninger inn, sier Diesen.

Samtidig vil de som er i Kyiv, ikke komme seg ut.

– Det vil skape humanitære forhold som i seg selv er ment å presse ukrainerne til overgivelse. Hvis det ikke fører frem, tror jeg vi vil se en stadig mer brutal russisk krigføring i form av at byen legges under bombardement av fly og artilleri, sier Diesen.

FORSVARET: General Sverre Diesen var Norges forsvarssjef 2005 til 2009. I dag er han sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dersom ukrainerne fortsatt ikke overgir seg, tror Diesen at russerne som et tredje og siste skritt vil gå inn i Kyiv med bakkestyrker.

– Men det vil de antagelig vente med så lenge som mulig. Det er en meget vanskelig og tidkrevende operasjon som vil gi russerne store tap. En slik situasjon vil gagne forsvar fremfor angrep, og sånn sett være mest gunstig for ukrainerne.

Sivile flykter fra byen Irpin. Russiske styrker har gått til angrep på mange av byene som ligger i nærheten av Kyiv. Foto: Carlos Barria / Reuters

– Har på mange måter tapt krigen så langt

Generalen baserer sine vurderinger av russernes videre strategi i krigen på hvordan Russland har opptrådt tidligere og det man vet om russisk doktrine for krigføring.

– Det vi nå ser av ødeleggelser og tap av menneskeliv skyldes at den russiske krigføringen som følge av motgangen ikke blir mer forsiktig, men tvert imot blir mer brutal.

Han tror situasjonen bare vil bli verre etter hvert som russerne opplever at de blir ydmyket av ukrainerne.

– Russerne har på mange måter har tapt krigen så langt. De har hatt så liten militær fremgang at det politisk nærmest fremstår som en tapt krig. De har også tapt økonomisk som følge av sanksjoner som vil ha store konsekvenser for Russland, sier Diesen, og fortsetter:

– Den internasjonale fordømmelsen og isolasjonen av landet gjør at det etter hvert er vanskelig å se at russerne i det hele tatt kan komme fra dette med noen politisk gevinst. Men nettopp fordi de får mindre og mindre å tape fordi de allerede har hatt en veldig stor kostnad, tror jeg dessverre vi må regne med at krigføringen blir mer brutal.

FORTVILER: En kvinne bryter sammen foran en boligblokk, som har fått store skader etter kamper mellom russiske og ukrainske styrker i byen Volnovakha i regionen Donetsk. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

– Kan utvide konflikten

Den norske fregatten Fridtjof Nansen befinner seg nord i Egeerhavet, og er dermed blant NATO-skipene som er nærmest til Ukraina-krigen.

– Hvor involvert er Norge i krigen?

– Norge er ikke mer involvert enn resten av Nato, og Nato har så langt gjort det veldig klart at man ønsker å ha en buffer mellom Nato og denne konflikten, sier Diesen.

NORSK: KNM Fridtjof Nansen, her avbildet på vei til Hawaii i 2014. Foto: Morten Opedal / Sjøforsvaret / Forsvaret

Generalen påpeker at det er en risiko for at det blir konfrontasjon mellom Nato-land og Russland.

– Det vi kan være bekymret for er at russerne skal se etter en mulighet til å utvide konflikten. Det kan tenkes at russerne ser en fordel ved å lage en situasjon som er så farlig mellom Nato og Russland, at Nato ikke tør å fortsette støtten til Ukraina.

På fagspråket kalles dette å eskalere for å de-eskalere, ifølge Diesen.

– Russland kan altså true med atomvåpen, true med kjemiske våpen og true med å involvere Nato på en måte som gjør at Nato trekker seg et skritt tilbake og avslutter støtten til ukrainerne.

BRANN: Et lagerlokale brenner etter et angrep i Kyiv 12. mars. Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Ikke økt trussel i Norge

Diesen mener dette er et farlig scenario i den grad Putin tror han kan lykkes med det.

– Det som blir viktig fra Natos side er å sørge for at russerne er overbevist om at det ikke vil føre frem, og at Nato vil stå fast på den linjen de nå har lagt seg på.

Forsvaret her hjemme har ikke merket noen økt trussel i Norge som følge av krigen, men har styrket overvåkningen i nord. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier det er trygt i Norge selv om det er krig i Europa.

– Det er en veldig alvorlig situasjon i Ukraina, som vi kommer til å oppleve konsekvenser av i mange år fremover. For det norske folk er det trygt å være i Norge, selv om krigen kommer veldig nært på TV og nå også med ukrainske flyktninger. Det er viktig at vi nå viser samhold i Vesten, og støtter den kampen det ukrainske folket står i. Det tror jeg betyr mye mer for dem enn vi egentlig aner, sier Kristoffersen.