Fall spolerte Nilsens medaljejakt i Paralympics: – Tom for ord

Vilde Nilsen styrte mot edelt metall på 10-kilometeren i langrenn i Paralympics, men et uhell ødela alt. Etterpå var hun sønderknust over å ha blitt nummer fem.

Tromsøværingen var blant favorittene på distansen i klassen for stående parautøvere. Hun startet sterkt og ledet etter første runde, men på vei inn til stadion på den neste runden snublet hun og falt.

Det kostet Nilsen mye tid. I tillegg stivnet hun og fikk en svært tøff reise mot mål.

Gullet tok ukrainske Oleksandra Kononova. Det var 51,4 sekunder ned til Nilsen på femteplass.

– Det er veldig kjipt. Jeg hadde håpet på at jeg kunne ta gull i dag, men i stedet går jeg på en smell en gang til. Jeg er veldig skuffet, sa Nilsen til NRK.

Gråtkvalt

I intervjuet kjempet hun mot tårene og trengte å ta flere pauser underveis.

– Jeg er tom for ord. Jeg trodde i hvert fall at dette skulle holde til medalje. Men det ble ekstremt tungt på sisterunden, og da var det hardt å kjempe inn i mål. Det var et under at jeg kom i mål, for jeg har aldri vært så sliten før.

Nilsen gikk inn til sølv på sprinten tidligere i de paralympiske leker i Kina. Noen dager i forveien måtte hun bryte 15-kilometeren.

Skarstein nummer sju

Heller ikke Brigit Skarstein nådde opp i klassen for sittende utøvere lørdag. Hun endte på sjuendeplass, mens Indira Liseth ble nummer tolv.

På en toppdag kunne Skarstein vært en norsk medaljekandidat i det som var hennes siste individuelle vinterrenn internasjonalt. Hun har varslet at hun gir seg som langrennsutøver, men skal fortsette karrieren som roer.

Thomas Oxaal tok niendeplass på 12,5 kilometer for synshemmede.

