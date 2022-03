Ukraina-krisen: Dette skjedde i natt

Kampene i Ukraina fortsetter. I løpet av natten har det blant annet blitt rapportert om nye møter mellom presidentene Joe Biden og Volodymyr Zelenskyj, nye satellittbilder som skal vise at russiske styrker er på vei mot Kyiv, samt eksplosjoner nær samme by.

Eksplosjon nær Kyiv

Ifølge en gruppe med journalister fra mediehuset CNN, som for tiden befinner seg i Ukrainas hovedstad Kiev, har de selv hørt eksplosjoner i et område i nærheten av byen natt til lørdag.

Ifølge mediehuset skal eksplosjonene ha vart i flere minutter. Det er ennå ikke kjent om eksplosjonene var et russisk eller ukrainsk angrep.

I følge byens administrasjon, er det de nordlige delene av landet som er de farligste, inkludert områdene Bucha, Irpin, Hostomel og distriktet Vyshorod.

I tillegg har luftvernsirener gått av i over 15 regioner og en rekke byer i Ukraina i morgentimene lørdag, melder BBC.

Kaller bortføringen for terror

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å ha bortført ordføreren i Melitopol og kaller det en ny form for terror. Påstandene om bortføringen ble kjent fredag.

– De har gått over til et nytt nivå med terror der de forsøker å fysisk fjerne representanter for Ukrainas lovlig valgte lokale myndigheter, sier Zelenskyj i en videotale.

Presidenten sammenligner handlingen med fremgangsmåten til «ISIS-terrorister». ISIS er et akronym for IS.

BORTFØRING: President Volodymyr Zelenskyj sa i et videoopptak fredag at bortføringen av Melitopols ordfører er en terrorhandling. Foto: Presseavdelingen ved Ukrainas presidentkontor via AP / NTB

Zelenskyjs kontor la fredag ut et videoopptak som viser ordfører Ivan Fedorov med hette over hodet bli ført bort av bevæpnede menn fra en regjeringsbygning i Melitopol sørøst i Ukraina.

CNN har geolokalisert og verifisert ektheten av videoen.

Russiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Russland rykker fram

En russisk offensiv nord i utkanten av Kyiv er delvis vellykket, uttaler Ukrainas militærledelse natt til lørdag.

Russerne prøver, i et forsøk på å blokkere byen Tsjernihiv fra sørvest, å ta byene Sjestovytsja og Mykhailo-Kotsiubynske, som ligger rundt 15 kilometer unna, skriver den ukrainske militærledelsen på Facebook natt til lørdag.

Fredag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at en viktig vannrørledning nær Tsjernihiv var blitt ødelagt av artilleri, og at det innebærer at de rundt 280.000 innbyggerne har mistet vannforsyningen.

Russiske bombefly har brukt krysserraketter mot områder i byene Lutsk, Dnipro og Ivano-Frankivsk med krysserraketter, uttalte også hæren natt til lørdag. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Angrep mot kreftsykehus

Ukrainske tjenestemenn anklager Russland for å ha angrepet et kreftsykehus og flere boliger i byen Mykolajiv sør i landet.

Sykehusets sjeflege Maksim Beznosenko sier at det befant seg flere hundre pasienter på kreftsykehuset under fredagens angrep, men at ingen ble drept.

Angrepet gjorde skader på bygningen og blåste ut vinduer, opplyser han.

Russiske styrker trappet fredag kveld opp angrepene mot Mykolajiv, om lag 470 kilometer sør for hovedstaden Kyiv, i et forsøk på å omringe byen som ligger mellom byene Odesa og Kherson.

Strøm til Tsjernobyl delvis gjenopprettet

Strømforsyningen til det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl er delvis gjenopprettet, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Kraftledningene til anlegget var blitt ødelagt i artilleriskyts, og strømforsyningen som sørger for nedkjøling av brukt kjernebrensel, måtte stenges midlertidig.

Strømbruddet hadde skapt bekymring for mulige radioaktive utslipp, men IAEA opplyser at nedetiden ikke har utgjort noen sikkerhetsrisiko, ettersom det ble koblet opp strømaggregater som går på diesel.

Planlegger flere sanksjoner

Fredag skal president Joe Biden ha sittet i en 49 minutter lang telefonsamtale med president Volodymyr Zelensky, ifølge CNN.

PLANLEGGER TILTAK: USAs president Joe Biden kunngjorde fredag nye handelstiltak mot Russland. Forut for samtalen orienterte han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om tiltakene. Foto: GINTS IVUSKANS, JIM WATSON

I telefonsamtalen skal Biden ha fortalt Zelensky om at han ønsker å straffe Russland ytterligere. Fredagens telefonsamtale er en av de lengre samtalene Biden og Zelensky har hatt.

Zelensky twitret at han ga Biden en vurdering av situasjonen på bakken i Ukraina, samt om Russlands angrep mot sivilbefolkningen.

Ifølge CNN, ble Biden og Zelensky enige om å gjøre ytterligere skritt for å støtte forsvaret av Ukraina og øke sanksjonene mot Russland.

Nye satellittbilder

Satellittbilder tatt fredag skal vise at en militær-kolonne fortsetter å rykke nærmere Ukrainas hovedstad Kiev og at de beskyter boligområder underveis.

Utplassering av militære kjøretøyer er utplassert i et boligområde i Ozera, ifølge dette satellittbildet. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

En rekke boliger og andre bygninger står i brann og det er omfattende ødeleggelser og nedslagskratre i byen Moschun, nordvest for Kiev, ifølge bildene som det amerikanske private selskapet Maxar Technologies har tatt.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet bekrefte bildenes ekthet på uavhengig grunnlag.