Medier: Gir grønt lys til at Abramovitsj kan selge Chelsea

Fredag kveld melder The Telegraph og The Athletic at den britiske regjeringen har gitt grønt lys til at salget av Chelsea kan fortsette.

Etter det The Athletic erfarer har det vært samtaler mellom den britiske regjeringen og Raine, banken som håndterer salget av Chelsea.

Salgsprosessen skal angivelig kunne fortsette der den slapp før Roman Abramovitsj ble ilagt strenge sanksjoner torsdag.

Ifølge The Telegraph vil bud på klubben bli vurdert mot slutten av neste uke. Avisen omtaler nyheten som «en stor lettelse» for Chelsea-supporterne, som følge av at var blitt spekulert på dystre scenarioer for klubben.

The Athletic hevder at det fortsatt ikke har kommet noen formelle bud på bordet. Det skal imidlertid være optimisme i Chelsea-leiren om at en avtale kan være på plass i løpet av de neste fire til seks ukene.

En talsmann for statsminister Boris Johnson opplyste torsdag ettermiddag at de kan komme til å tillate at klubben selges.

– Vi har nå samtaler med Chelsea Football Club, og de vil fortsette. Vilkårene for en spesifikk lisens som gir tillatelse til at salget kan fortsette, vil være en del av disse diskusjonene, sa talspersonen.

– Det viktige er at salget ikke under noen omstendighet skal tillate Roman Abramovitsj å tjene eller få med seg penger, het det videre i uttalelsen.

Torsdag ble det meldt at Chelsea hadde fått en spesiallisens fra britiske myndigheter til å drive fotballvirksomheten videre fram mot slutten av mai.

Nå skal banken Raine ha planer om å søke om en andre lisens, med en gang de har en foretrukket kjøper, for å tillate at salget kan skje, skriver The Athletic.

Klubben er blitt rammet hardt av sanksjonene mot Abramovitsj.

Laget kan spille kamper og betale lønn til ansatte, men sanksjonene mot Abramovitsj går merkbart utover klubbdriften. De neste månedene får ikke de mørkeblå signere nye spillere, og de kan heller ikke selge klubbeffekter eller kampbilletter, skriver NTB.