Скарштейн була готова зняти себе з Паралімпійських ігор: – вони розповідають про смерть

Біргіт Скарштейн (33 роки) розповідає, що війна в Україні позначилась повністю на Паралімпійських іграх. Вона заявила, що вийде з Паралімпійських ігор, якщо росіянам дозволять брати у них участь.

У четвер Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтвердив, що росіяни і білоруси не допускаються до участі в Паралімпійських іграх. Це стало полегшенням для багатьох", - говорить Біргіт Скарштейн в інтерв'ю телеканалу ТБ 2.

33-річна спортсменка розповідає про дуже напружений настрій у Пекіні внаслідок війни в Україні. Скарштейн, яка входить до складу комітету спортсменів МПК, каже, що останнім часом спілкувалася з багатьма українськими спортсменами.

Вони поділилися зворушливими історіями.

"У них в Україні є близькі, партнери, діти, які сидять в бомбосховищах. Кажуть, що їм важко зв”язатися з сім”ями. Зв”язок настільки нестабільний. Вони ходять із постійним щемом у серці і не знають, що їх чекає удома", - розповіла Скарштейн в інтерв'ю TБ 2, додавши:

Вони розповідають про смерть і про втрату близьких їм людей. Я знаю декого, хто втратив свого батька в бою. Вони говорять про страх і не в змозі спати, вони не можуть нормально харчуватися. Вони не знають, чи у них буде країна, коли закінчаться паралімпійські ігри.

Скарштейн додає, що українські спортсмени, які перебувають у Китаї не мають жодного уявлення про те, що буде після Паралімпійських ігор. Вони не знають, чи повернуться додому.

"Багато з них не знає, чи їх чекає дім, куди можна буде повернутися. Мені розповідають історії про друзів і сім'ї, які були змушені піти на війну і взяти в руки зброю. У війні беруть участь і спортсмени, яких немає тут, і друзі, і сім'ї", - продовжує вона, додаючи:

"Спортсмени - це не машини. Вони люди. Їм дуже важко зосередитися на виконанні спортивних завдань, коли вони не знають, чи доживуть до завтра їхні чоловіки, дружини і діти. Це в жодні рамки не вписується. Це надзвичайна ситуація і стосується вона дуже великої кількості людей, тут присутніх.

Спортсмени геть приголомшені

Спортсмени геть приголомшені

Скарштейн була готова зняти себе з ігор.

Зняття росіян і білорусів відбулося лише за день після оголошення МПК їх участі без російського прапора та національного гімну, як на Олімпійських іграх. Це спричинило бурхливі реакції і виступи проти МПК.

Скарштейн розповідає, що збиралась вийти з Паралімпійських ігор, у разі якби росіянам дозволили брати в них участь. Лунали також заклики до Норвегії як країни-учасниці, та до інших країн, вона викриває:

"Щодо цього було багато різних думок, однак я була готова поставити свою участь у іграх на карту. Норвегія разом з правлінням у справах спорту, рано висловила свою точку зору з цього питання, позиція у МПК була також чіткою. Ми говорили безпосередньо з МОК, який також скликав пряму зустріч з Томасом Баком (президентом МОК) і з Ендрю Парсонсом (президентом МПК). Цього тижня за лаштунками відбувалося багато різного.

Чи вийшла би Норвегія з ігор, якби залишилось перше рішення?

"Я не можу говорити від імені всієї Норвегії. Мені було б складно стартувати. Я не вірив у те, що вчорашнє рішення МПК залишиться. Про це свідчила атмосфера, яку я тут спостерігав. "Просто почекайте і подивіться", - я говорив людям, коли вийшло рішення. Існує віра у те, що спортсмени та учасники формують дійсність, частиною якої є ми. Між багатьма країнами існує тісна співпраця.

"Одночасно з тим, як зростала кількість фотографій загиблих дітей в Україні, наростав опір. Приємно бачити, що паралімпійський рух здатний дослухатися. Або вони повинні були внести зміни, або не було б Паралімпійських ігор. Багато країн були в процесі виходу.

ПОЛЮВАННЯ НА НОВІ МЕДАЛІ: Біргіт Скарштейн виграла неперевершене золото на Паралімпійських іграх в Токіо. Тепер вона полюватиме за медалями на зимових Іграх в Пекіні. Без конкурентів з Росії та Білорусі. Фото: Торштейн Бьое/NTB

Холодні фронти між росіянами та українцями

У поселенні для учасників в Пекіні, спортсмени проживають тісно, поруч один з одним. Скарштейн, яка прибула до Пекіна у той самий день, коли Росія напала на Україну, описує загострену обстановку між українцями і росіянами.

"Подавлена атмосфера і холодні фронти. Одна із прекрасних речей у спорті це те, що він як мирна гонка, де ви ігноруєте відмінності і розбіжності, і конкуруєте один із одним. Але тут через війну зараз така гнітюча атмосфера", - говорить вона, додаючи:

"Це настільки глибоко проникає в усіх, що їм важко спілкуватися між собою. Це крижаний фронт. Росіяни не зацікавлені в спілкуванні з українцями. Діалогу немає. Це тиск, агресія і гнів... Такий розкол я бачу уперше.

При цьому вона вказує на те, що атмосфера нагадує ту, яка панувала на Паралімпійських іграх у 2014 році. Того разу Скарштейн прибула на Паралімпійські ігри того ж дня, коли Росія анексувала Кримський півострів.

- Це дежавю. Українці думали, що гірше, ніж тоді, не може бути. Зараз у сто разів гірше.

Паралімпійські ігри стартують у п'ятницю 4 березня і завершаться 13 березня.

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