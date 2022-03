Alec Baldwin fraskriver seg ansvaret for Hutchins død og krever erstatning

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et dokument fra Alec Baldwins advokater kommer det frem at skuespilleren hevder at han ikke kan holdes ansvarlig for Halyna Hutchins dødsfall.

Alec Baldwin (63) hevder kontrakten han har i forbindelse med westernfilmen «Rust», fraskriver han alt ansvar for dødsfallet på filmfotografen Halyna Hutchins, som ble skutt på filmsettet, ifølge TMZ.

DØDE: Filmfotografen Halyna Hutchins døde i forbindelse med innspillingen av «Rust». Foto: Swen Studios

«Hun instruerte Baldwin til å holde pistolen»

I et dokument TMZ har fått innsyn i, hevder Baldwins advokater også at kontrakten fritar han fra ethvert økonomisk ansvar i forbindelse med Hutchins død, og krever erstatning av produksjonen for alle hans juridiske utgifter.

Den mannlige skuespilleren hevder også at det var Hutchins som fortalte han hvordan han skulle holde pistolen.

«Hun instruerte Baldwin til å holde pistolen høyere, til et punkt der den ble rettet mot henne. Hun så nøye på skjermen og deretter på Baldwin, og så tilbake igjen, mens hun ga disse instruksjonene», står det i dokumentet.

Videre skriver advokaten at ved å følge disse instruksjonene, så trodde både Baldwin og Hutchins at våpenet ikke inneholdt noen skudd. Skuespilleren hevder også at Hutchins bekreftet at hun ville at Baldwin skulle trekke tilbake hammeren på pistolen, da han spurte om dette.

HOLDT PISTOLEN: Det var skuespiller Alec Baldwin som holdt pistolen da skuddet som tok livet av Hutchins gikk av. Foto: Jim Weber

Baldwin legger skylden på Hutchins

Kort tid etter den tragiske hendelsen, skal Hutchins` ektemann og Baldwin ha gitt hverandre en klem, mens ektemannen skal ha sagt at dette var noe de skulle komme seg gjennom sammen.

Forholdet mellom Baldwin og Hutchins ektemann skal ha kjølnet etter at skuespilleren fraskrev seg alt ansvaret i et intervju med ABC News.

Hutchins familie har saksøkt Hollywood-skuespilleren og produksjonen for filmskytingen, som til slutt kostet henne livet.

Den ukrainske filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept 21. oktober 2021, mens de forberedte en scene på Bonanza Creek Ranch nær Santa Fe i New Mexico.

Baldwin holdt pistolen da skuddet gikk av, selv om han har uttalt at han ikke trakk i avtrekkeren. Hutchins ble skutt gjennom overkroppen, og kulen satte seg fast i skulderen til regissør Joel Souza.