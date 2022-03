Flukten fra krigen

«Det føles rart å bli flyktning», skriver ukrainske Aleksandra Marchenko fra byen Dnipro. På oppdrag for TV 2 skriver hun dagbok fra et liv i krig.

Del 1. Samling på jernbanestasjonen

Det var vår og nå vinter igjen. Snøen kommer bilen i møte idet vi kjører vestover i Ukraina. Krigen er nådeløs, og det samme er været. Veien er isete og humpete. Det hjelper meg i det minste å fokusere på noe annet enn nyheter, da jeg fort blir bilsyk av å lese på telefonen i bil. Det er bare mens vi står i kø på bensinstasjoner at jeg kan få skrevet ned delene av denne historien.

Kø på bensinstasjonen

Jeg nølte med å reise helt til siste øyeblikk. Det er slitsomt å leve under en konstant trussel om bombardering. Dag for dag blir jeg dårligere til å hente meg inn igjen. Kofferten har vært pakket siden den andre dagen av krigen. Jeg ventet håpefullt på resultatet av hver eneste runde med forhandlinger mellom Ukraina og Russland. Imens ble den russiske hæren stadig mer voldelig mot byene i øst. De bruker ulovlige våpen til å bombe sivile boligområder. Folk bor i kjellere, uten tilgang til forsyninger på flere dager.

Ungdommer holder varmen rundt et bål.

En morgen er jeg plutselig på en jernbanestasjon i Dnipro. Alle togavganger er nå til evakuering. De følger ingen tidsplan, de bare tar med seg så mange mennesker som de fysisk kan få inn i vognene. Jeg står i en gruppe som stort sett består av unge familier med barn og kjæledyr. Når toget kommer, prøver mennene å dytte sine koner og barn inn i vognene. Barn gråter, folkemengdene blir mer voldelige

Ei ti år gammel jente løper gråtende og skjelvende ut fra perrongen. Familien hennes forsvant i folkemengden. Jeg gir henne en beroligende tablett og klemmer henne hardt. Familien hennes kommer løpende mot henne når de finner hverandre. En familie ved siden av meg er forvirret, fordi de ikke vil gå til perrongen med sin ti måneder gamle sønn. Han klemmer seg fast rund halsen til mora, og skjuler så skjønt sine små hender i sjalet hennes. Jeg mister kontrollen.

Slike farvel-scener og folkemengder kan jeg bare huske fra filmer om verdenskrigene. På skolen leste vi bøker om krigen, møtte krigsveteraner og ble lært opp til å huske vår histories blodige lærepenger. Nå er krigen i mitt land. Det er mine naboer, folk fra den neste gata, den neste byen, som står fortvilte på perrongen og forsøker å evakuere. Jeg går glipp av tre tog og går hjem igjen for å komme meg inn før portforbudet slår inn.

Jeg skriver til og ringer mine nærmeste som fremdeles er i Dnipro, for å høre om de tenker å bli. Unge familier drar ut av landet, mens foreldrene deres blir værende. Takket være et heldig sammentreff får jeg plass i en bil som skal vestover i Ukraina. Vi drar i morgen tidlig klokka seks, når portforbudet opphører. Én natt til hjemme føles som en gave.

Del 2. «Ukrainere er vanlige folk»

Jeg sitter i en bil med Gayla og Anatolyi. Paret bodde i Kharkiv (byen i øst har vært utsatt for daglige bombeangrep de siste dagene). De evakuerte foreldrene sine fra Kyiv, og er nå på vei til grensen i vest. De får jevnlige oppdateringer fra byen og fra naboene sine. For hver time som går, blir et nytt strøk åsted for flyangrep eller bombardering. Huset deres står ennå. «Det var bare noen vinduer som hadde knust», sier Anatolyi. Slik situasjonen er nå, har det lite å si.

Piknik med Gayla og Anatolyi.

Den første dagen tilbakela vi 250 km på tolv timer, omtrent en femdel av strekningen. Takket være Ukrainas svar på Airbnb for internflyktninger fikk jeg meg et rom i en landsby der jeg kunne tilbringe natten. Vi ender opp 150 km fra den sørlige regionen som er under angrep. Jeg kjenner ikke på faren, og prøver å fokusere på det faktum at vi får sove i en seng i natt.

Ukrainsk landsby der vi overnattet.

Vi tok feil avkjørsel, og to biler blokkerte veien for oss. Det var det lokale forsvaret som hadde sett bilen vår og kom for å lede vei til landsbyen. Mennene er hjelpsomme og gjestfrie.

Først ble vi redde da vi så bilene. Jeg pustet ut da en mann slo på lommelykten og jeg kunne se den ukrainske uniformen.

«Hvorfor det? Ukrainere er vanlige folk, det er ingenting å være redd for», kommenterer mennene fra forsvarsstyrkene smilende.

Klokka er rundt 21. Landsbyens overhode Mariya ønsker oss velkommen og tar oss med til huset der vi skal tilbringe natten.

Mariya, landsbyens overhode.

Tante Lyuba, som lokalbefolkningen kaller henne, åpner porten inn til gårdsplassen sin.

«Jeg har ventet og ventet på dere», sier hun.

«Sønnen min evakuerte denne hunden fra Donetsk i 2015».

Hun peker på en rødlig pelskledd sak som bjeffer på oss og later som om den er sint.

«Sønnen min kjempet for flyplassen i Donetsk. Nå er han og to av mine barnebarn i krigen igjen, og hunden bor hos meg.»

Kampen om flyplassen i Donetsk, et regionssenter øst i Ukraina, varte i flere måneder i 2014–2015 og var blant de hardeste kampene den gang.

Tante Lyuba, hunden og meg.

Tante Lyuba er 74 år gammel. Hun tilbringer dagene med å se på TV og gråte.



«Hvordan kan det ha seg at disse unge russiske guttene ikke forstår at de må slutte å skyte? Folk kan ikke dø på denne måten».

Tante Lyuba vet ikke nøyaktig hvor sønnen tjenestegjør. Stolt forteller hun at han hverken røyker eller drikker alkohol, og om hvor herlige og vennlige venner han har i hæren.

En natt i en varm seng med rent sengetøy er allerede luksus. Kvinnen stiller stuen sin til disposisjon til ukrainere som reiser gjennom landsbyen. Naboen hennes hjalp til med å legge det ut det på internett. Hun er klar til å dele alt hun har: litt brød, egg og hermetisert aubergine.

Middag i landsbyen. "Ukraina: Kronikker om motstand" er overskriften i avisen.

Vi drar ved soloppgang. «Jeg fikk ikke blund på øynene», sier tante Lyuba. «Jeg var så bekymret for dere. Håper alt går bra på reisen, og senere.» Vi tar farvel, og håper hun får se sønnen og barnebarna sine igjen.

Jeg tar farvel med Tante Lyuba og hunden.

Del 3. «Vi drar hvor enn de vil kjøre oss»

Det er min tredje dag på reise. Det er sånn vi teller dager nå, dager på reise, dager i krig. Vi har ingen kontroll på ukedager og datoer. Våren kommer når vi vinner, har jeg bestemt meg for.

Jeg kan ikke se de ukrainske mennene på kontrollpostene i øynene. Øyne blå som himmelen. Det brenner i brystet mitt, jeg holder tårene tilbake. Kan ikke la være å tenke at alle disse kjekke unge mennene kan dø.

«Ta vare på dere selv», sier en av de militære til oss.

«Det er dere som må ta vare på dere selv», svarer jeg.

«Alt blir bra. Leve Ukraina!»

Utsikt fra bilruten.

Vi kjører forbi jorder og gjennom landsbyer, og jeg ser for meg hvor frodig det vil se ut når våren kommer. Husker hvor høyt jeg elsker å løpe gjennom hveteåkrer som strekker seg gylne til horisonten. Å stå på en fjelltopp og speide ut over Karpatenes bølgende landskap i vest. Det gir meg denne ukuelige følelsen av frihet. Ukrainsk natur. Så dyrebar den er.

En vakt og en selger ved bensinstasjonen der vi stopper for å fylle bensin, diskuterer hvordan de skal angripe den russiske hæren.

«Så de vil komme fra sør og passere over våre jorder? Vi er klare til å møte dem. De kan ikke gjemme seg», sier vakten.

«Vi skal begrave både soldatene og materiellet deres der.», legger selgeren til.

«Russerne angriper fra himmelen. » Jeg viser det lille jeg forstår av krigsstrategi.

«La dem prøve! Mellom angrepene stormer vi fra husene våre og viser dem hvem som eier dette landet.»

Jeg ser inn i mennenes snille øyne. De har sikkert en hage der de planter poteter, gulrøtter, løk, tomater og agurker for å ha mat til familien. Kanskje noen eple- og plommetrær også. Som ekte ukrainere må de være gjestfrie og sjenerøse. Og som ekte ukrainere er de klare til å kappe hånda av enhver som vil fortrenge dem. Krigen hardner dem.

Etter tre dagers reise ankommer vi grenseposten. Køen for gående ser lovende ut. Det vil ta omtrent fem-seks timer å komme til den andre siden. Ikke lenge, etter dagens standard. Jeg snakker med de som står nær meg i køen.

En familie fra Kharkiv, mor, far og bestemor, er her for å følge den 17 år gamle sønnen Nikita, som skal studere i Tyskland. Moren, Elena, ser frem til å komme seg tilbake til Kharkiv (som er under stadige luftangrep). Hun er lege og trengs der. Vi avtaler å møtes i Kharkiv når Ukraina seirer.

Elena og familien hennes fra Kharkiv.

Det er iskaldt, to minusgrader, og det snør og blåser. Hjelpeorganisasjoner fra over grensa gir ut varm te til alle i køen. Deres positive energi og smil varmer også.

Folk fra hjelpeorganisasjonene tenner bål for å holde folk varme. Menn i køen hjelper til med veden. «Vi hjelper hverandre, det er derfor russerne hater oss», sier en av hjelpearbeiderne. «De forstår ikke hvem de har med å gjøre. Sammen er vi uovervinnelige.»

En ung far foran meg i køen holder plass for kona og barna. Gutten hans, Igor, blir ti år gammel om en uke. Han bekymrer seg for bestemoren, som nektet å dra med familien, hun ville heller bli hjemme i Mykolajiv (byen i sør som russerne har omringet fra to kanter). «Jeg er klar til å ta et barnemaskingevær og dra og kjempe for byene i sør og øst. Bestemor lider», sier Igor med brennende røst.

«Hvor skal dere dra etter grensekryssingen», spør jeg Igors mor.

«Til hvor enn bussen for flyktninger vil kjøre oss», svarer hun mens hun holder Igors under ett år gamle lillesøster i armene.

Det skjærer meg i hjertet. Det stikker så dypt at jeg ikke føler noe lenger. Du fryser til når du ikke kan håndtere følelsene lenger. Det er en form for psykologisk beskyttelse. Jeg er fremdeles frossen.

Jeg sender en tekstmelding til min venn Katya i Tyskland, som jobber som frivillig, for å se hvordan hun har det.

«Mest av alt vil jeg bare dra hjem», svarer hun.

«Det føles rart å bli flyktning», sier jeg.

Meg i køen.

Jeg føler meg ikke som en flyktning. Vi skal bo midlertidig i utlandet. Krigen vil snart ta slutt, da skal vi dra hjem og gjenreise vårt Ukraina.

Ut av det blå, midt i all utmattelsen, usikkerheten og smerten, sier Nikita: «Jeg håper grensevaktene snakker ordentlig engelsk.»

Jeg spør ham: «Snakker du bra engelsk?»

«Jeg snakker flytende engelsk og tysk», erklærer den stolte nesten-studenten Nikita. Og med det er jeg sikker, våren vil komme igjen.

Aleksandra Marchenko

9. mars 2022