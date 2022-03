Roglic tok sammenlagtseieren i Paris-Nice

Søndag ble den åttende og siste etappen av Paris-Nice kjørt. Det endte med sammenlagtseier for Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

– Jeg kjører aldri uten litt drama. Det var en veldig vanskelig siste etappe, men jeg er veldig glad. Store takk til hele laget mitt, spesielt Wout [van Aert]. Han er nærmest halvt menneske, og halvt mor for meg. Wout hadde en super dag. Han var virkelig til stor hjelp for meg hele veien til målstreken, sa Roglic da sammenlagtseieren var et faktum.

Norske Andreas Leknessund endte på en 15. plass i den siste etappen, og kom på en imponerende andreplass i kampen om ungdomstrøyen, bak portugisiske Joao Almeida.

– Det er deilig å være ferdig, først og fremst. Jeg syns jeg gjør en god etappe, men havnet bak litt for tidlig. Da måtte jeg bruke en av bakkene på å kjøre meg opp igjen, det kostet litt, og det ble melkesyre ut av ørene, sa Leknessund til TV 2.

– Det har vært åtte ganske solide dager. Jeg har lært ufattelig mye, jeg har rotet det litt til på noen etapper, og brukt vesentlig mer krefter enn nødvendig. Formen er god for jeg har aldri vært så sterk som jeg er nå. Det er en veldig fin start på året så langt, men det blir også godt å komme hjem, konkluderte 22-åringen.

Det ble en tredjeplass på Roglic i årets siste etappe, rett bak Jumbo-Visma-lagkamerat Wout van Aert.

Etter en sterk seier i den syvende etappen av det franske sykkelløpet, hadde Roglic et flott utgangspunkt før den siste etappen. Med 47 sekund ned til toer Simon Yates (BikeExchange Jayco), skulle det mye til for at seieren skulle glippe for den slovenske stjernen.

Yates ga et tappert forsøk i den beinharde avslutningsetappen. Briten krysset målstreken i Nice først, men det holdt ikke til å overta Roglic på sammenlagt førsteplass.

Saken oppdateres!