Sundling gjør som Klæbo og Bjørgen

Jonna Sundling tenker som Marit Bjørgen, og som Johannes Høsflot Klæbo gjorde. Begge to var best på sprint i begynnelsen av karrieren, men ønsket hele tiden også å beherske alle de andre distansene.

Slik er det også med 27 år gamle Jonna Sundling. Sverige og verdens beste sprinter.

Under verdenscupens siste sprintrenn i Falun var Sundling helt suveren. Hun var like overlegen på sprint som Therese Johaug har vært på distanserenn. Hun vant prologen med over 8 sekunder, det må være rekord i verdenscupen.

Og hun fortsatte i kvartfinale, semifinale og finale med å være helt utilnærmelig.

UTILNÆRMELIG: Jonna Sundling gjorde som hun ville på fredagens sprint i Falun. Foto: Ulf Palm

Maiken Caspersen Falla er en av de få denne sesongen som har klart å slå Sundling.

– Her i Falun var hun som en virvelvind i løypa, bedre enn alle andre flatt terreng og både oppover- og nedoverbakke, forklarer Falla som selv ble sist i fredagens finale.

Om hva som er hemmeligheten bak det å være verdens beste sprinter sier hun selv:

– Noe er kanskje medfødt, men som ung som ung så trente jeg mye, veldig mye med korte intervaller. Da mamma og jeg var ute i løypa gikk jeg kanskje samme bakke 20 ganger. Jeg elsket det. Jeg konkurrerte mot meg selv.

ALLORUNDER: Jonna Sundling mener selv hun er en allrounder. Foto: Privat.

– Mamma tok tiden, så var jeg raskere, så litt senere enn forrige gang. Jeg husker at jeg syntes det var «kult». Kanskje har jeg fått betalt for det nå. Også elsket jeg styrketrening som ung. Jeg var i ungdomstiden var jeg nesten bedre i styrketreningsrommet enn i løypa. Alt dette tror jeg har vært en god grunnmur for min utvikling.

– Var du en barnestjerne?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg holdt på med idrett fordi det var gøy og fordi jeg trivdes så godt med å være sammen med mine venner. Tankene den gang var ikke å gå renn for å vinne, men mer fordi det var trivelig.

– Jeg irriterer meg litt innimellom over at det ikke ble medalje på den avsluttende tremila i OL, men samtidig var det et så stort framskritt for meg som distanseløper at jeg kan ikke «deppe» for lenge om gangen. OL var jo så stort for meg.

INGEN BARNESTJERNE: Jonna Sundling vil ikke kalle seg en barnestjerne. Foto: Privat.

Jonna Sundling var under to sekunder fra bronse på 30 kilometeren i Beijing. Verdens beste sprinter dro likevel hjem fra OL 2022 med gull på sprint, sølv på lagsprint og bronse på stafett.

– Du er altså ikke fornøyd med «bare» å være verdens raskeste kvinnelige sprinter på ski?

– Jo, jo, det er jo sprint jeg «gillar», men samtidig vil jeg også være med på alle de andre distansene.

– Men er du sprinter, allrounder eller skiløper?

– Jeg har jo fått tittelen eller blitt «stemplet» som sprinter, men selv har jeg alltid ønsket å være en allrounder. Jeg har jo hele tiden vært bra som sprinter, etter hvert har jeg også utviklet meg på lengre løp. Det har riktignok tatt tid. Men det er jo så «himla kul» når jeg opplever framgang, som jeg har gjort den senere tid, på distanserenn. Jeg vil være med på alle typer renn, som for eksempel Tour de Ski, og da må du være allsidig. Det er det jeg vil.

– Og nå har suksessen som sprinter i langrenn gitt mersmak?

– Ja, nå er målet å vinne lengre løp.