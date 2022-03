Du skal følge ganske godt med for å ha oversikt på alle de nye bilmerkene som har kommet til Norge de siste par årene. Det har nemlig kommet en liten strøm av nye merker og modeller, som gjør at konkurransen her hjemme aldri har vært tøffere.

I tillegg er det flere merker som har meldt sin ankomst til landet, men som har blitt forsinket eller utsatt.

Ett av dem er kinesiske Seres. Etter planen skulle de ha Norges-lansering i 2020. Så ble det stille.

Men minst én Seres er i Norge allerede. Og den kom Anders Aano (34) fra Stavanger nylig over:

Kanskje ikke bilen som gjør mest utav seg, men Anders oppdaget fort at dette er sjeldne saker. Foto: Privat.

Gikk en runde rundt bilen

– Bilen sto på parkeringsplassen utenfor Bilradiospesialisten Sandes AS på Luramyrveien. Jeg gikk forbi og så en bil jeg ikke kjente igjen. Da gikk jeg en runde for å se hva den het, og for å ta noen bilder, forteller Anders.

Bilen sto på kundeparkeringen og Anders kunne ikke se at noen var i nærheten eller som passet på den.

– Hva var førsteinntrykket ditt?

– Det var ikke så mye ved eksteriøret som skilte seg ut. Men innvendig så den ganske bra ut. Dette virket som en litt kompakt bil, forteller Anders.

"Ganske bra" er førsteinntrykket Anders sitter igjen med fra interiøret. Setene er trukket i skinn, skjermen i midtkonsollen er 10,25 tommer. Foto: Privat.

Rekkevidde på 270 kilometer

Bak Seres står den kinesiske bilgiganten Dongfeng. Seres E3 er en kompakt crossover/SUV som er 4,38 meter lang. Med det plasserer den seg i en klasse med mange konkurrenter, biler som blant andre Hyundai Kona, Kia e-Niro, Opel Mokka-e og MG ZS EV.

Bilen skal ha en batteripakke på 52 kWt og rekkevidde på 270 kilometer. Den kan lades fra 20 til 80 prosent på 30 minutter, da forutsatt ideelle forhold. Motoren har en effekt på 163 hestekrefter og 0-100 km/t går unna på 8,9 sekunder.

Kjører elektrisk Skoda

Anders er forresten selv elbileier.

– Jeg er ikke fryktelig bilinteressert, men leser meg opp og følger med før jeg kjøper ny bil. Vi er en familie på fem som var på jakt etter en familie-elbil. Så de siste årene har jeg forsøkt å få med meg det som er av nye elbiler. Vi landet på Skoda Enyaq. Det var kombinasjon av pris, rekkevidde og størrelse som appellerte til oss, selv om den har fått kjørt seg på rekkeviddetester i mediene i det siste, forteller Anders.

Vi i Broom var for et par uker siden i kontakt med Autoindustri, selskapet som skal ta inn og selge Seres og søstermerket DFSK i Norge. Daglig leder Christian Stenbo bekreftet da at satsingen er sterkt forsinket.

Enn så lenge et svært sjeldent syn i Norge, men Seres er et av mange merker som har ambisjoner her hjemme. Foto: Privat.

Tidligst mot slutten av 2022

– Det stemmer at de første bilene etter planen skulle ha vært her allerede i 2020. Dessverre har også disse bilmerkene blitt rammet av sviktende tilgang på råvarer og deler som for eksempel microchips. Dette har ført til at fabrikkens eksportplaner er blitt utsatt, noe som da også rammer den første modellen vi planlegger å ta inn, Seres 5, sa Stenbo til Broom.

Han la til:

– Vi håper at de første bilene er her i løpet av året, men jeg må understreke at her er ingen ting hugget i stein. Uansett blir det tidligst mot slutten av 2022, og da vil det også handle om en bil som vil være oppdatert i forhold til den som opprinnelig var planlagt.

