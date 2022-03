Harde kamper utenfor Kyiv – forsøk på å omringe byen

Det ukrainske militæret advarer om at Russland forsøker å sperre av Kyiv ved å bryte gjennom forsvarsstillinger vest og nord for hovedstaden.

Også øst for byen er det risiko for at russiske soldater rykker nærmere.

Forstedene nordvest for hovedstaden har opplevd tunge bombardementer i dagevis, og nå nærmer russiske panservogner seg også forstedene i nordøst, melder AFP.

Ukrainske soldater melder om harde kamper ved hovedveien som fører inn til Kyiv. Russiske styrker forsøker å få kontroll over veien.

FYLKTER: Ukrainske soldater hjelper en familie på flukt utenfor Kyiv. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Kan forberede et større angrep

Nye satellittbilder fra det private amerikanske selskapet Maxar viser hvordan militærkjøretøy beveger seg inn og ut av byer ved flyplassen som ligger nordvest for Kyiv.

– Russland forsøker å omdisponere styrkene for en ny offensiv de kommende dagene. Dette vil inkludere et angrep på Kyiv, sa Utenriksdepartementet i Storbritannia i en uttalelse, ifølge Reuters.

I uttalelsen stod det at Russland fortsatt gjør begrenset fremgang på grunn av den ukrainske motstanden.

SOLDATER: Ukrainske soldater passerer en gruppe mennesker på flukt i Vysjgorod-regionen ved Kyiv torsdag. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

– Stanser framrykkingen

Torsdag observerte reportere fra nyhetsbyrået AFP rakettangrep i Velyka Dymerka, rett utenfor bygrensen.

Storbritannias forsvarsdepartement sier at Russland bruker stadig flere soldater til å omringe viktige byer, noe som fører til at færre soldater kan delta i selve framrykkingen på ukrainsk territorium.

En rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj avviser at russiske styrker har rykket frem det siste døgnet.

– Vår motstander er blitt stanset i praktisk talt alle retninger av luftangrep, rakettild og bakkeangrep, sier Oleksij Arestovitsj på en pressebrifing fredag, ifølge den britiske avisa The Guardian.

LUFTANGREP: Røyken fra missilet var synlig over Kyiv fredag / AP. Foto: Vadim Ghirda Foto: Vadim Ghirda

Han sier også at ukrainske styrker har iverksatt motangrep både ved Kyiv og storbyen Kharkiv i øst.

Framstillingen stemmer godt overens med bildet som ble tegnet av en vestlig tjenestemann på en pressebrifing fredag.

– Russiske styrker har så langt i dag gjort minimale framskritt på bakken. Logistikkproblemene som har hemmet den russiske framrykkingen, vedvarer. Det samme gjør den sterke ukrainske motstanden, sa tjenestemannen.

– Ukrainske styrker rundt Kyiv og Nikolajev fortsetter å frustrere russiske forsøk på å omringe byene, la han til.

Tjenestemannen venter at Russland trolig vil forsøke å omgruppere i løpet av de kommende dagene, og at det vil komme nye framstøt mot Kyiv. Han bekrefter også at en russisk generalmajor fra det østlige militære distriktet er drept i Ukraina.

KAMPER: Em ødelagt stridsvogn på en gate nær Brovarij nord for Kyiv etter kamper mellom ukrainske og russiske soldater. Bildet ble tatt torsdag. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Ikke lenger trygg

Natt til fredag fortsatt russiske styrker med luftangrepene mot både Kyiv, Kharkiv og den beleirede havnebyen Mariupol. Om morgenen ble sivile bygninger i byen Dnipro rammet av tre raketter. En skofabrikk ble ødelagt og en sikkerhetsvakt ble drept.

Byen, som er en viktig industriby med cirka 1 millioner innbyggere, har vært regnet som trygg fram til nå. Det har gjort den til et viktig samlingspunkt for både humanitært arbeid og flyktninger fra områder lenger øst i landet.

– I dag skulle vi ha tatt imot mennesker som trenger massevis av støtte, sier Svetlana Kalenetsjeko. Hun bor og arbeider på en klinikk som ble ødelagt i angrepet.

– Nå kan vi ikke hjelpe noen, legger hun til.

I landsbyen Oskil ved Kharkiv ble et omsorgshjem for funksjonshemmede rammet i angrep som også ødela fem hus, opplyser lokale tjenestemenn.

Det er ikke meldt om drepte og sårede i dette angrepet. Alle de 330 pasientene, for det meste eldre, og et tredvetall ansatte hadde søkt tilflukt da angrepet rammet.