50 kommuner mangler jod-tabletter

En kartlegging fra Helsedirektoratet viser at kommunene mangler 140.000 jod-tabletter.

I forbindelse med krigen i Ukraina og den økte oppmerksomheten rundt atomfare ba Helsedirektoratet i forrige uke kommunene om å gjennomgå jodberedskapen for atomhendelser.

Kommunene skulle melde tilbake via statsforvalterne om de har et tilstrekkelig antall jod-tabletter tilgjengelig til barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

– Vi har også bedt kommunene påse at de har gode nok systemer for distribusjon og utdeling av tabletter, dersom det skulle bli behov for det, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Resultatet fra kommunene er nå klart.

– Totalt 50 av 356 kommuner har rapportert at de mangler tabletter. Dette utgjør totalt 140.000 tabletter som nå fortløpende legges i bestilling etter hvert som kommunene bestiller, sier Nakstad til TV 2.

Stor etterspørsel

Helsedirektoratet regner med å ha et tilstrekkelig antall tabletter i neste uke til å dekke behovet til alle de 50 kommunene som har rapportert om mangler.

– I tillegg har vi anskaffet egne tabletter til definert innsatspersonell over 18 år, som det kan bli aktuelt å bruke dersom Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler slike tabletter brukt ved en hendelse som medfører nedfall av radioaktive partikler i Norge, sier Nakstad.

Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sender fredag ettermiddag ut et felles brev til landets kommuner, der de svarer på flere spørsmål om atomberedskapen i helsesektoren.

Tablettene som er lagret i kommunene har blitt distribuert fortløpende de siste fem årene etter innmeldte bestillinger fra kommunene.

– Det var størst etterspørsel fra kommunene til å begynne med, høsten 2017, og det har også vært stor etterspørsel de siste ukene, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de manglende jod-tablettene trolig er på plass neste uke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ikke alle trenger jod

Tablettene i kommunene er av typen kaliumjodid recip 65 mg.

– Slike tabletter kan levetidsforlenges med flere år dersom kvaliteten er god, og derfor analyseres de av legemiddelverket hvert år, sier Nakstad.

Salget av jod-tabletter hos apotekene økte voldsomt etter at Russland angrep Ukraina, da nordmenn ville sikre seg i tilfelle en atomhendelse. Det er imidlertid ikke alle som har behov for jod, selv dersom det skulle skje en atomhendelse.

– Det er i all hovedsak barn og unge under 18 år, og gravide og ammende som har behov for jod-tabletter ved en atomhendelse, sier seniorrådgiver ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Ingrid Landmark.

I spesielle tilfeller ved veldig store utslipp kan det også bli aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år, men aldri for de som er eldre enn det.

– Det har blitt solgt flere millioner tabletter på norske apotek etter at en anbefaling om dette ble gitt for fem år siden. Selv om det er utsolgt mange steder akkurat nå, tror vi tilgangen vil ta seg opp igjen etter hvert. Barn under 18 år skal ha tilgang til jod-tabletter gjennom den kommunale beredskapen, sier Nakstad.