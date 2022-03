Opposisjonspartier krever at regjeringen ordner transport for flyktninger

– Nå må regjeringen komme på banen og sørge for at de som flykter fra hus og hjem får en trygg transport til en trygg havn, sier SVs justispolitiske talsperson, som støttes av både Venstre og KrF.

Regjeringspartienes foretrukne samarbeidspartner i Stortinget, SV, presser på for at regjeringen skal komme i gang med en organisert henting av flyktninger i nabolandene til Ukraina.

– Vi krever at regjeringen organiserer reiser fra Ukraina til Norge. Når statsministeren og justisministeren fraråder private å hente flyktninger til Norge, må de samtidig komme på banen med et organisert alternativ, sier SVs justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland til TV 2.

SV-representanten er særlig opptatt av at sårbare kvinner og barn blir tatt hånd om på en trygg måte.

KREVER SVAR: SVs justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland etterlyser svar fra regjeringen. Foto: TV 2

– Nå ser vi historier om at jenter forsvinner fra grenseområdene. Det er helt åpenbart at dette er et område menneskesmuglere kan jobbe i. Da må selvfølgelig Norge ta et medansvar og sørge for tryggere reiser ut av Ukraina. Jo mer organisert dette er av stater i Europa, jo bedre er det for alle, sier Unneland.

Krever avklaring

Også Venstre og KrF ber om at norske myndigheter ordner transport nå.

– Vi må gå foran og vise hva Norge kan bidra med. Flyktningene trenger helsehjelp, beskyttelse og en trygg havn. Vi kan ikke vente på at EU blir enige fordi det kan ta mange dager, kanskje uker, sier medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Dag-Inge Ulstein (KrF).

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo i Venstre mener tiden er overmoden for at regjeringen sier klart ifra om at de skal sørge for transport.

– Den avklaringen må komme nå. Så forstår vi alle at det tar litt tid å organisere det praktiske, men nå må det komme klare svar, sier Bjørlo.

Mehl venter på EU

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa torsdag til NTB at regjeringen venter på signaler fra EU om hvor mange ukrainske flyktninger Norge skal hente.

VENTER: Foto: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), sier regjeringen venter på en fordeling fra EU.

Det er imidlertid helt i det blå når EU har på plass en fordelingsmekanisme.

Talspersoner for de svenske, danske og finske regjeringene avviser at det forhandles om en slik fordeling i øyeblikket, ifølge Bergens Tidende.

– Nå er det avdekket at det ikke er samtaler i EU om ansvarsfordeling. Det er 2,5 millioner flyktninger som er kommet over grensa, det kan bli det dobbelte om noen få dager, sier Ulstein til TV 2.

Ingen forespørsel til Norge

TV 2 har sendt flere spørsmål til justis- og beredskapsdepartementet, men har ikke lyktes i å få en kommentar fra justisministeren.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) sier at Norge skal bistå, men at det så langt ikke mottatt noen anmodninger om å hente flyktninger.

– Norge kan ikke bare dra ned og hente flyktninger i Polen eller andre naboland, det er det heller ingen andre land som gjør så vidt vi er kjent med. Det er ikke slik det fungerer. Det vet opposisjonen, sier Bergmål.

Hun understreker samtidig at Norge skal bidra.

– Det legger vi til rette for nå. Vi har innført midlertidig kollektiv beskyttelse, vi oppretter masse mottaksplasser, kommunene er klare til å bosette flere titalls tusen og vi desentraliserer asylregistreringen for å gjøre det lettere for ukrainere i Norge. Opposisjonen skal være trygg på at vi hjelper Ukraina på best mulig måte.

Regjeringen mener mange private aktører fører til en uoversiktlig situasjon som kan sette sårbare flyktninger i fare, og ønsker derfor i utgangspunktet ikke at private henter flyktninger til Norge. Dette må skje i ordnede og trygge former, framholder Bergmål.

– Det er flott at folk engasjerer seg for ukrainske flyktninger. Ingen som ser bildene fra Ukraina er likegyldig til det som skjer, og Norge bidrar for å hjelpe. Det gjør vi med penger, kunnskap og ikke minst beskyttelse. Vi skal ha varme hjerter, men samtidig må vi holde hodet kaldt, sier Bergmål.