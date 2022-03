Bildene av den gravide kvinnen gikk verden rundt – nå har hun født en datter

Onsdag kom rystende meldinger fra den ukrainske byen Mariupol. Et barne- og barselssykehus var truffet i russiske angrep.

De kom rystende bilder inn fra nyhetsbyråer. Blant annet av en høygravid kvinne som rystet kom seg ut av bygget.

Mariana Vishegirskaya går ned trappene på sykehuset like etter bombingen. AP Photo/Evgeniy Maloletka) Foto: Evgeniy Maloletka Mariana Vishegirskaya var en av flere sivile som ble filmet på sykehusområdet onsdag. Foto: AP

Bildet fikk enda mer oppmerksomhet etter at russiske medier hevdet at bombingen var iscenesatt og at den gravide kvinnen var influenser som hadde sminket seg blodig.

Påstanden ble også formidlet av den russiske ambassaden i Storbritannia som tvitret at «kvinnen var veldig realistisk sminket». Twitter fjernet siden meldingen, og kritikken haglet mot ambassaden.

Kvinnen på bildene er skjønnhetsblogger, Mariana Vishegirskaya. Ifølge instagramkontoen hennes ventet hun barn sammen med kjæresten Yuri.

Journalist Olga Tokariuk har vært i kontakt med kvinnens slektninger. De sier hun fødte datteren torsdag - dagen etter angrepet, og det skal stå bra til med begge to, skriver Nyhetsbyrået AP

Mariana Vishegirskaya sammen med barnefaren, Yuri. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Foto: Evgeniy Maloletka

– Mor og barn har det fint, men det er veldig kaldt i Mariupol og bombarderingene fortsetter, sier de ifølge Tokariuk på Twitter.

Tre personer døde i angrepet på sykehuset. En av disse skal ha vært en seks år gammel jente. 17 personer ble skadet.

Havnebyen Mariupol ligger sørøst i Ukraina. Byen har vært under konstante russiske angrep i halvannen uke.

Over 200.000 innbyggere har ventet på å få unnslippe bomberegnet, men de sitter fortsatt fast i byen. Alle veier inn og ut av byen er stengt, sier viseordfører Serhij Orlov til den tyske rikskringkasteren ARD fredag.