Det er ikke bare strøm og bensin som koster mye penger om dagen. Det gjør sannelig gamle Saaber også. Et bedre eksempel på nettopp det enn bilen på disse bildene finnes knapt.

For en liten tid tilbake omtalte vi denne bilen som skulle selges på Bilwb Auctions i Sverige. Les mer om det her:

Bilen er nærmere bestemt en Saab 900 Turbo Aero T16. Ikke bare det – den hadde hatt kun én eier fra ny, som ikke hadde kjørt mye med den. Kilometerstanden var på svært hyggelige 30.000 kilometer. Mer har ikke 1987-modellen gått på 35 år!

Visstnok er den ikke vinterkjørt heller, eller i så fall svært lite. De originale vinterhjulene fra 1987 fulgte med. At de er som nye er vel kanskje å ta hardt i på så gamle dekk, men de var i alle fall ikke slitt.

Saab 900 Turbo Aero T16, var toppmodellen i 900 serien i 1987. Foto: Bilweb Auctions

175 hestekrefter

At bilen toppes med en attraktiv fargekombinasjon gjør jo heller ikke saken dårligere. Antrasit-grå metallik var en kjempekul farge på siste halvdel av 80-tallet. I denne krones det hele med et beige velur-interiør.

Turbo var jo også en stor "greie" på den tiden. Saab var tidlig ute og har nesten skrevet seg inn i historiebøkene med at de var først ute. Det var de forresten langt i fra.

Motoren i denne bilen yter 175 hestekrefter. Den er uten katalysator, for det kom året etter. Den gjør unna 0-100 km/t på bare 8,7 sekunder. Det var kjapt for en så stor bil i 1987.

Med dette som bakteppe var det ventet at prisen ville ble høyst anstendig. Man forventet at den smått unike, men gamle Saaben, ville gå for et sted mellom 200.000 og 250.000 kroner. For å si det slik: Det gjorde den ikke ...

For som vi skrev i den første saken om den: For vår egen del vil vi legge til at vi nesten blir litt overrasket om den ikke når denne prisen og vel så det.

Bilen er like hel og pen inni, som utenpå. Foto: Bilweb Auctions

Mer enn doblet prisantydningen

Auksjon er jo en genial greie. I alle fall for de som skal selge noe. Kanskje ikke like genialt for de som skal kjøpe. Man samler entusiaster og samlere, for å by på en og samme ting. Stemningen hauses opp og man byr mot hverandre. Det er vel en grunn til at det som selges på auksjoner setter prisrekorder, enten det er snakk om vin, kunst eller biler.

Rekord ble det her også. Det var to budgivere som knivet om Saaben mot slutten. Da klubba smalt i bordet siste gang, var prisen på 536.000 kroner. I tillegg kommer et salær på 5 prosent. Da begynner vi å snakke dyr Saab. Den gikk altså for mer enn det doble av hva man forventet.

Det kan jo også nevnes at da bilen ble overlevert til sin eier for 35 år siden kostet den 143.000 svenske kroner.

Hvem sa at bil alltid er en dårlig investering?

