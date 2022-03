Flo skjelver med Chelsea-fansen: – Det er litt uforståelig det som har skjedd nå

Tilbake på norsk jord - og med Sogndal i tankene etter et sterkt 1-1-resultat i fredagens treningskamp mot Vålerenga på Intility Arena.



Men etter en mangeårig Chelsea-karriere, både som spiller og etter hvert en rekke roller i London-klubben, er det liten tvil om at Tore André Flo har et stort hjerte for Chelsea.

Nå er han bekymret for klubbens framtid etter at klubben har blitt ilagt en rekke strenge restriksjoner på grunn av britiske myndigheters sanksjoner mot den russiske eieren Roman Abramovitsj.



Chelsea nektes blant annet alt av inntekter framover. I England spekulerer enkelte i at klubben kan gå konkurs i løpet av kort tid om ikke Abramovitsj får solgt klubben.



Fansen er naturlig vis bekymret for klubbens framtid og den bekymringen deles av Flo.

– Ja, slik det ser ut i dag er jo man det, sier Flo til TV 2.

Han har allerede snakket med flere av sine tidligere venner i klubben. Foreløpig vet de lite om konsekvensene, forteller de.

– Det er litt uforståelig hva som har skjedd her egentlig. Men jeg tipper det kommer til å bli massevis av forhandlinger med regjeringen og at man finner en måte å løse det på. For det vil være veldig synd om det skal være sånn de ter nå i alle fall. Jeg tror og håper det ordner seg, sier Flo.



Assistenten er Chelsea-ansatt

Med seg til Norge har faktisk Flo en som til daglig er ansatt i Chelsea. I førsteomgang gjelder avtalen som Sogndal-assistent for James Simmonds fram til sommeren.

Nå vet han lite om hva som venter han – uten at det nødvendigvis ville vært fokuset uavhengig av situasjonen.

– I fotball vet man aldri uansett. Jeg er happy med å være her, og for å være ærlig vet jeg veldig lite om situasjonen, sier Simmonds.

33-åringen sier hans fokus uansett er på Sogndal.

– Jeg vet at situasjonen i verden er vanskelig for øyeblikket. For klubbens del er jo dette en situasjon man aldri har vært borti, så det er vanskelig å spekulere i hva som vil skje. Men jeg tror ting kommer til å ordne seg, sier Simmonds.

Han føler seg trygg på at situasjonen blir håndtert av de dyktigste folkene.

– Chelesa er en toppdrevet klubb. Klubben har en sterk fanbase og de som er involvert i klubben er flinke folk. Jeg er komfortabel på at klubben ikke vil lide spesielt som en følge av dette. Det vil ordne seg, spår Simmons.

Det krysser også Tore André Flo fingrene for.

– Jeg er jo kjempeglad i Chelsea og håper inderlig at de finner en løsning på det, sier han.

På spørsmål om det er rettferdig at Chelsea nå rammes av såpass strenge restriksjoner, ber Flo om forståelse for at det er et vel stort spørsmål å svare på.

– Det er et altfor stort spørsmål for meg. Det må jeg nesten overlate til noen andre å svare på, sier Flo.