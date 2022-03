Erland Bakke gir seg som manager

GOD KVELD NORGE (TV 2): I en post på Facebook skriver Erland Bakke at han gir seg som manager.

I innlegget på Facebook skriver han at han startet selskapet sitt for åtte år siden.

«Jeg startet et managment selskap for åtte år siden for dyktige mennesker, som kunne alt jeg selv ikke kunne», skriver han i innlegget og legger til:

«Dette er personer som i stor grad har imponert meg, som har enestående egenskaper, som er helt i verdenstoppen av sitt felt».

Bakke har blant annet vært manager for komiker Ørjan Burøe, artistene Sandra Lyng og Carina Dahl, og tidligere fotballspiller John Arne Riise.