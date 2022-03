Knotten tok sensasjonell pallplass: – Har tenkt på om det var vits å drive med

Knotten skjøt to fulle hus og gikk ut i ledelsen på den siste runden, elleve sekunder foran franske Julia Simon.

Hun klarte ikke å matche tempoet til den franske stjernen. Også Vanessa Voigt, som var 13,7 sekunder bak henne etter andre skyting, snek seg foran henne i mål.

Knotten holdt derimot Denise Herrmann bak seg og gikk i mål på tredjeplass. Hun var 13 sekunder bak Simon og to bak Voigt.

– Det (smilet) går nesten helt rundt. Men det er litt blandede følelser. Innspurten var så dårlig, jeg føler at jeg hadde alle muligheter til å ta toppen i dag. Og bare det er helt sjukt ut ifra hvordan sesongen min startet, sier hun til NRK.

– Jeg er kjempefornøyd med det jeg gjorde i dag, fortsetter hun.

Knotten forteller at hun var langt nede tidligere i sesongen.

– På mitt laveste, når jeg ikke har fått det til, har jeg vært så langt nede at jeg har snakket med Roger Grubben (skiskyttertrener) om at vi må ha en prat på slutten av sesongen om dette er noe jeg kan. Om det er vits å drive på med det her, og om jeg har det i meg, sier hun til statskanalen.

– Nå følte jeg litt mer at jeg har det i meg. Det er veldig gøy, fortsetter Knotten.

Ingrid Landmark Tandrevold fikk seg også en solid opptur. 25-åringen, som måtte reise hjem fra OL etter smellen på jaktstarten, bommet én gang, og kom på femteplass, rundt ni sekunder bak Knotten.

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff kom på henholdsvis tiende- og ellevteplass.

Se hele resultatlisten her.