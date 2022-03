Veteranen roses av eksperten: – Helt fremragende

Se Mallorca - Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Play i kveld fra kl. 20.30!

Forrige uke ga Real Madrid kveldens hjemmesupportere en vanvittig forestilling. Et hat trick fra Karim Benzema på 17 minutter snudde kampen mot Paris Saint-Germain og sendte hvittrøyene til kvartfinale i Champions League.

Mens den franske superspissen naturlig nok stjal overskriftene for den vanvittige prestasjonen, var evigunge Luka Modrić nok en gang sentral.

Kroaten briljerte i snuoperasjonen, og det så nærmest ut som om han var overalt på banen samtidig. Ikke minst var han nest sist på ballen i Benzemas andre for kvelden, med en elegant stikker.

Luka Modrić's game by numbers vs. PSG:



100% take-ons success

88% pass accuracy

69 passes

12 passes into the final ⅓

7 duels won

6 passes into the opp. box

4 x possession won

4 tackles made

3 take-ons completed

3 crosses

2 shots

2 clearances

1 through-ball

1 assist



Ridiculous. pic.twitter.com/8vWMb5VhRG — Squawka Football (@Squawka) March 9, 2022

Se den målgivende pasningen mot PSG i videovinduet øverst!

Opptredenen mot PSG var langt i fra den eneste dominante forestillingen Modrić har forlatt banen med denne sesongen. I en alder av 36, viser den lille midtbanemagikeren ingen tegn på å bremse ned.

– Helt fremragende

TV 2s fotballekspert, Guillem Balagué, er ikke sparsommelig med rosen når det kommer til Kroatias landslagskaptein.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert, Guillem Balague. Foto: Olof Andersson

– Jeg var på Bernabéu (mot PSG), og syns han var helt fremragende. Jeg har ikke sett mange spillere som er så klar over sine egne begrensninger som han er, og som kan utnytte sine ferdigheter så godt som han kan, sier Balagué.

– For eksempel sliter noen eldre spillere nå, og kroppen deres gir ikke like mye som den gjorde før. Slik er det helt klart ikke med Modrić, som leverer varene hver uke.

Med snart ti år å se tilbake på i Real Madrid, har midtbanemannens evigvarende kvalitet vært av det helt sjeldne laget.

Trofeene han har samlet inn på den tiden er ikke til å kimse av: to ligatitler, ett Copa del Rey-trofé og hele fire pokaler i Champions League, for å nevne noen.

På et personlig nivå, har Modrić oppnådd den gjeveste prisen av de alle. I 2018 vant han Ballon d'Or for årets beste mannlige fotballspiller – og var dermed den første spilleren til å bryte det ni år lange Messi/Ronaldo-hegemoniet i konkurransen.

BALLON D'OR: Luka Modrić kunne stolt vise frem Ballon d'Or-prisen i 2018. Foto: Christophe Ena

TV 2s fotballekspert er ikke alene i hyllesten av eleganten. Real Madrid-trener Carlo Ancelotti understreker også hans viktighet.

– Luka er fortsatt enorm i hver kamp. Han gjør en fantastisk jobb uansett hvor han spiller, på venstresiden, av og til på høyresiden. Han kommer med ekstremt verdifulle bidrag, roser italieneren, sitert i 90min.

– Uten tvil topp ti

Balagué påpeker Modrić sin bestandighet som en av hans største styrker.

– Hovedpunktet med Modrić er bestandigheten hans. Han produserer en syver eller en åtter av ti hver eneste kamp, og hver sesong! Jeg kan ikke huske en sesong han har vært dårlig, sier eksperten, og legger til:

– Han hviler sjeldent. I det siste tiåret har han uten tvil vært blant de topp ti beste midtbanespillerne i verden.

Den konsistente kvaliteten er intet unntak denne sesongen. Med litt over to måneder igjen, har kroaten nok en gang vært en hjørnestein i et Real Madrid-lag på utkikk etter et nytt LaLiga-gull.

Mål: Modric (REA) 2-1 (43)

Da Modrić for ti år siden forlot Tottenham til fordel for den spanske hovedstaden, var det nok få som spådde at han skulle etablere seg i, og dominere, toppsjiktet av internasjonal fotball.

36-åringen etablerte seg, og vel så det.

– Sinnet hans er så klart i de vanskeligste situasjonene. Han vil ha ballen når han er omringet. Han vil ha ballen på kanten av 16-meteren. Han tar alltid gode avgjørelser, og jobber knallhardt både fremover og bakover for laget, fortsetter Balagué.

Ingen Champions League-tittel i vår

Til tross for en frontrekke og midtbanetrio i brennhet form, ser ikke Balagué for seg at de kongehvite kan gå hele veien i Europa denne sesongen.

– De er ikke helt der ennå. Det var en magisk kamp på Bernabéu, men jeg har de ikke som favoritter. Manchester City og Bayern München er definitivt foran, Liverpool er også bedre for øyeblikket. Til og med Chelsea, for meg, er bedre akkurat nå.

TRIUMF: Modrić og hans lagkamerater kunne feire en ellevill snuoperasjon mot PSG forrige uke. TV 2s ekspert tror derimot ikke de kan gå hele veien. Foto: GABRIEL BOUYS

Først og fremst vil målet være nok en ligatittel som de, med unntak av en monumental smell, ligger an til å løfte. Med syv poeng som skiller dem og tabelltoer Sevilla, som har én kamp mer spilt, skal det mye til for at LaLiga-tittel nummer 35 ikke innkasseres i mai.

Det samme kan sies om kveldens kamp mot et Mallorca som kjemper for å overleve i den spanske toppdivisjonen – det er en kamp Real Madrid etter alt å dømme skal vinne.

Surfende på bølgen av en enorm Champions League-seier, vil Modrić og co. være ute etter å ta med seg tre nye poeng tilbake til festningen Bernabéu, før helgen braker løs med deres desidert største kamp i hjemlig liga – El Clásico.