– Det var så mye adrenalin i kroppen min at mye av det spruta ut

Robert Johansson hyller Vikersund for verdensrekord-grepet de har gjort med bakken.

Selv om Vikersund-bakken har verdendrekorden i hopp på 253,5 meter, så har arrangørene stadig prøvd nye varianter for at hopperne skal strekke rekorden enda lenger.

I 2019 økte de derfor hellingen på hoppkanten fra 10 til 11 grader. Det ga hopperne mer høyde.

Det arrangørene erfarte var at dette førte til flere hopp over 200 meter. Men de for de virkelig lange svevene uteble.

Svevkurven ble for høy og aggressiv til å hoppe ned mot verdensrekorden.

Derfor har Vikersund-gjengen nå redusert hellingen tilbake til 10 grader. Det merket de norske hopperne godt under prøveomgangen og kvalifiseringen.

– Personlig synes jeg det er veldig bra at de gjør det. Får man gode forhold nå, så er det større sjanse for at man kan hoppe ned mot 250 meter, sier Forfang, som har personlig rekord på 245,5 meter fra Vikersund.

Adrenlinkick

På toppen av den norske adelskalenderen troner Robert Johansson. Han hadde verdensrekorden en drøy halvtime i 2017 da han hoppet 252 meter. Han er enig med Forfang at VM-arrangørene har gjort det eneste rette med på ta tilbake den opprinnelige bakkeprofilen.

– Det som skjedde i 2019 var at man fikk en høyere svevkurve, men man mister rett og slett farten på slutten av svevet. Det lengste jeg hoppet da var 237 meter. Mens de som hoppet lengste var så vidt over 240 meter, sier Johansson.

Med dagens helling på hoppet blir svevkurven vesentlig lavere. Da bevarer man farten lenger ned i unnarennet.

Johansson husker følelsen av å fly 252 meter godt.

– Det er en vanvittig følelse, og gir et stort kick, ler han.

Selve hoppet husker han. Men det som skjedde etterpå er borte.

– Jeg husker at jeg lander, og kommer meg opp. Derfra er det helt svart, he, he.

Opplevelsen er rett og slett så ekstrem at hopperne mister kontrollen.

– Jeg synes det er vanskelig å beskrive det. For da var det så mye adrenalin i kroppen min bare spruta ut.

– Det boblet over?

– Ja, det pipla ut. Da hadde jeg ikke kontroll over meg selv i det hele tatt, ler den til vanlig svært sindige Lillehammer-gutten.

Hard rekord

Selv om Vikersund-bakken er tilbake til sin opprinnelige rekord-design, så er det likevel delte meninger om Stefan Krafts vanvittige verdensrekord på 253,5 meter overlever helgas VM.

Værmeldingen viser at det kommer til å være lite vind, og gode forhold. Så det kan selvsagt skje. Men de norske gutta tviler.

– Den rekorden til Kraft er vanvittig lang. Jeg tror det skal godt gjøres om noen tar den, sier Johann André Forfang.

Som én av fire nordmenn på start har han i alle fall muligheten til å avansere på den norske adelskalenderen.

De ti lengste norske skihoppene.

1. Robert Johansson 252 meter, Vikersund 2017.

2. Anders Fannemel, 251, 5 meter, Vikersund 2015.

3. Andreas Stjernen, 249 meter, Vikersund 2016.

4. Kenneth Gangnes, 248 meter, Vikersund 2016.

5. Johan Remen Evensen, 246,5 meter, Vikersund 2011.

6. Johann André Forfang, 245, 5 meter, Vikersund 2017.

7. Halvor Egner Granerud, 244,5 meter, Planica 2020.

8. Daniel André Tande, 243,5 meter, Planica 2018.

9. Rune Velta, 243 meter, Vikersund 2012.

10. Joachim Hauer, 243 meter, Vikersund 2016.