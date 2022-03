Weng usikker på fremtiden: – Jeg begynner å bli tom for krefter

Det tynnes ut blant Norges fremste langrennskvinner.

Therese Johaug legger skiene på hylla etter denne sesongen. Det er fortsatt usikkert hva som skjer med Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla.

Nå har spørsmålet om fremtiden også nådd Heidi Weng (30).

Hun mistet OL etter å ha blitt koronasmittet like før.

– Hvis jeg hadde gått bra i OL vet jeg ikke hvilken retning det hadde gått. Jeg begynner å bli en del av den eldre garden, og jeg har levd egoistisk i hele mitt liv - spesielt de siste to årene, sier hun til TV 2.

– Nå begynner jeg å bli litt tom for krefter.

Dermed kan det være slutt for Weng etter sesongen.

Under fredagens sprint endte hun sist i sitt semifinaleheat. Etter at verdenscuprennene i Falun er over vil hun i tenkeboksen.

– Jeg må tenke meg litt om i april. Jeg tipper at jeg kommer til å begynne å trene i mai. De siste to månedene har jeg vært i tenkeboksen om det er verdt det, sier hun til TV 2.

Dermed kan det ende med fem VM-gull og én OL-bronse.

Det er allerede avklart at Ole Morten Iversen (63) gir seg som trener for kvinnelandslaget i langrenn etter sesongen.

Langrennssjef Espen Bjervig uttaler til TV 2 at han leter aktivt etter en kvinnelig trener til å erstatte Iversen.

– Ja, selvfølgelig er det på tide, vi skulle hatt det for lenge siden. Det er helt klart at jeg ønsker flere damer som trener og i andre funksjoner i sporten.

– Føler du at du bør ansette en kvinnelig trener?

– Jeg føler ikke presset, men hvis det ikke blir kvinnelig blir det spørsmål rundt det. Jeg vet at flere kvinner vil ha en slik jobb, sier Bjervig.

Men for Weng vil ikke det være en avgjørende faktor i hennes beslutning.

– For meg har det ikke noe å si om det blir jente eller mann. Det spiller ingen rolle for meg, så lenge personen er flink.

– Men jeg kjenner jo det at det hadde vært gøy å få inn noen yngre inn som er veldig motivert til å ta den trenerjobben, og som er med å pushe litt, sier Weng til TV 2.