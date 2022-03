Stoltenberg: Krigen i Ukraina må ikke spre seg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreker igjen at Nato har et ansvar for å hindre at krigen i Ukraina ikke sprer seg utover landets grenser.

I et intervju med nyhetsbyrået AFP gjentar han også at det er uaktuelt å innføre et flyforbud over Ukraina, slik Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj innstendig har bedt om.

– Vi har et ansvar for å hindre at denne konflikten trappes opp utenfor Ukrainas grenser og blir til en fullskala krig mellom Russland og Nato, sier Stoltenberg fredag.

Store konsekvenser

Skal et slikt flyforbud håndheves, vil det innebære at Nato vil måtte skyte ned russiske fly som eventuelt bryter flyforbudet, og dette vil ifølge Stoltenberg etter alt å dømme føre til full krig mellom Nato og Russland.

Det vil også innebære at Nato vil måtte gå til angrep på russiske luftforsvarssystemer ikke bare i Ukraina, men også i Hviterussland og Russland, sier han.

Også Biden-administrasjonen i USA har utelukket et flyforbud, mens flere republikanere nå krever et flyforbud.

– Viktig rolle

Stoltenberg mener at Natos trening av titusener av ukrainske soldater samt leveranser av militært utstyr har spilt en svært viktig rolle i Ukrainas kamp mot de russiske styrkene.

Men det aller viktigste er hva Russlands president Vladimir Putin gjør, understreker han.

– Det viktigste er at president Putin avslutter denne meningsløse krigen, trekker tilbake alle styrker og deltar i oppriktige diplomatiske forsøk på å finne en politisk løsning, sier Stoltenberg.