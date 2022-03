Rørt til tårer når han innser hva «Kompani»-deltakeren gjorde for han: – Jeg får gåsehud

Jan Tore Kjær klarer ikke holde tårene tilbake når han gjenopplever et av de tøffeste øyeblikkene inne på «Kompani Lauritzen».

Før den tidligere ishockeyspillereren Jan Tore Kjær (58) måtte forlate «Kompani Lauritzen», fikk han være med på det han beskriver som en beinhard, men helt fantastisk opplevelse.

– Sett i etterkant, så var det helt fantastisk. Det er kanskje litt sånn som en fødsel for kvinner, det er vondt der og da, og så glemmer man det etterpå, forteller Kjær til God kveld Norge.

Nektet å ta imot hjelp

Etter en lang dag med tunge fysiske øvelser, og kun vann og én sjokoladebit som eneste energikilde, måtte rekruttene avslutte dagen med å komme seg opp til Trollstigen, som ligger 858 meter over havet.

RØRT: Jan Tore Kjær blir rørt da han gjennopplever turen de hadde til Trollstigen. Foto: TV 2

På den lange og bratte turen, hadde kjendisene også med seg 30 kilo med sand i sekken. Rekruttene ble delt inn i par, og kunne fordele vekten seg imellom, akkurat slik de selv ønsket.

For makkeren til Kjær ble dette en tøff utfordring, og man ser at hun sliter allerede på starten av turen. Den tidligere ishockeyspilleren tilbyr seg å ta over noen av sandsekkene til den tidligere realitydeltaker Rikke Isaksen (26), som blankt avslår tilbudet.

– Jeg vet at Kjær har vondt i ryggen, så for meg er det helt uakseptabelt å gi han noe av min vekt. Mitt mål var å komme meg opp uten å gi han noe vekt, sier Isaksen i episoden.

GJENNOMFØRTE: Jan Tore Kjær var sikker på at Rikke Isaksen ikke kom til å klare å komme seg opp til Trollstigen, men ble mektig imponert da hun motbeviste det. Foto: TV 2

– Hun var på vei til å dette utenfor fjellet

Da den tidligere ishockeyspillereren gjenopplever den tøffe turen i God kveld Norge-studio, klarer han ikke å holde tårene tilbake.

– Det at hun sier i etterkant at hun ville spare meg, er jo kjempetrist, for jeg hadde klart å bære hennes del. Men det er utrolig at hun klarte å gjennomføre i den tilstanden hun var i, forteller Kjær til God kveld Norge.

For da han så hvor mye Isaksen slet på vei opp til Trollstigen, var han helt sikker på at hun ikke kom til å klare å gjennomføre øvelsen.

– Men hun gir seg ikke, og hun nekter å la meg bære hennes vekt. Hun husker nesten ikke hva hun heter, og hun gråter den siste halvtimen på veien opp. At hun klarte å fullføre, er helt magisk. Det hadde jeg aldri trodd, forteller Kjær.

Videre forteller han at det på et tidspunkt ble så ille, at de til og med vurderte å tilkalle legehjelp.

– Det var et tidspunkt der vi vurderte om vi måtte tilkalle lege og avbryte, fordi fenriken kom og måtte hjelpe til, fordi hun var på vei til å dette utenfor fjellet, forteller Kjær.

Besvimte på vei opp Trollstigen

Heldigvis for Isaksen ble ikke dette nødvendig, men for realitydeltaker Mayoo Indiran (31) ble denne øvelsen så tøff at han ikke fikk lov av befalet å fortsette turen.

Se hva som skjedde i videoen lenger opp i saken.

– Halvveis på turen ligger det andre deltakere og får legehjelp etter å ha besvimt, og da skjønner hun ikke hva de gjør engang. Hun tror de ligger og slapper av, forteller Kjær.

Utrolig nok klarte de to makkerne til slutt å komme seg helt til toppen av Trollstigen, uten at 58-åringen trengte å bære en eneste kilo ekstra.

– Jeg hadde ikke gjort noe annerledes. Det viktigste var å få henne opp fjellet, og gjøre det i fellesskap. «Kompani Lauritzen» handlet ikke om å vinne for meg, det var for å kunne være en del av noe sånt, forteller Kjær.

Måtte få behandling for ryggsmertene

Selv om den tidligere ishockeyspilleren slet med smerter i ryggen under innspillingen, trodde han ikke dette var noe å bekymre seg for. Han fikk seg imidlertid en overraskelse da han kom hjem.

– Jeg trodde det var en kink, så jeg fikk noe smertestillende. Det var ikke så mye å gjøre med det, egentlig. Men da jeg kom hjem, så kollapset ryggen og jeg måtte ha behandling, forteller Kjær.

Da viste det seg at han hadde fått en skivebukning, som kan være starten på en prolaps.

RYGGPROBLEMER: Jan Tore Kjær måtte få behandling for ryggen, da han kom hjem fra innspillingen av Kompani Lauritzen. Foto: TV 2

Slo «Kompani Lauritzen»-rekord

Selv om Kjær var en av de første som måtte forlate programmet, slo han en rekord allerede før konkurransen hadde startet.

– Jeg var den eldste deltakeren noensinne, forteller han mens han ler.

– Det som skjedde, var at alle fylte ut en egenerklæring som vi måtte sende inn. En uke før vi skulle møte opp, så får jeg beskjed om at: «Sorry Kjær, men du er for gammel», forteller han videre.

Før Kjær kunne delta i programmet, måtte han ta flere medisinske tester for at forsikringsselskapet hans skulle godkjenne det.

– Jeg fikk litt sjokk. Jeg måtte få tak i en lege for å få tatt alle disse testene. Jeg var jo livredd for å ikke få være med, forteller han.

– Blodtrykket lå akkurat på det som var tillatt. Legen og jeg satt og diskuterte om det var innenfor eller ikke. Så klarte jeg å overtale han til å si: «Ja, det er innenfor», forteller han, og er glad for at han fikk lov til å være med på eventyret.

