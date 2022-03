Denne uken var det verdenspremiere på Volkswagens nye ID.Buzz. Som så mye annet i disse tider, skjedde det på nettet.

Men her hjemme i Norge hadde importøren også klart å hente inn to eksemplarer av nykommeren, som ble avduket rett etter selve premieren. Den ene var flerbruksbil-utgaven, den andre varebilen Buzz Cargo som kommer til å bli en svært viktig modell i årene som kommer.

Volkswagen er store på nyttekjørtetøy og varebiler. Med ID.Buzz Cargo får de en varebil som er bygget på deres nye plattform for elbiler. Den har også samme batteripakke og deler det aller mest av teknologi med personbilutgaven av ID.Buzz.

Volkswagen slipper flerbruksbil og varebil samtidig.

To eller tre seter

På denne måten holder Volkswagen utviklingskostnadene nede – og kan tilby løsninger som ellers ikke hadde vært selvskrevet i en varebil.

ID.Buzz Cargo kommer fra starten av med en batteripakke på på 77 kWt netto. På lynladestasjoner kan den lade med inntil 170 kW effekt. Det gjør det mulig å lade batteriet fra 5 til 80 prosent på rundt 30 minutter, under perfekte forhold. Volkswagen har ennå ikke gått ut med offisiell rekkevidde. Men det er ventet at denne vil ende et sted mellom 35 og 40 mil.

Bilen har tre seter foran som standard: Førersete, pluss en toseters benk. Om ønskelig kan ID. Buzz Cargo leveres med individuelt sete til passasjeren. Bak setene er det en fast skillevegg til lasterommet med vindu, og en gjennomlastingsluke for lang last.

Her rapporterte vi fra verdenspremieren i Norge

Varerommet har plass til to europaller, volumet er på nesten fire kubikkmeter.

Tilhenger på 1.000 kilo

Lastevolumet er på 3,9 m3 , og rommer to europaller. Tillatt totalvekt er 3.000 kilo og maksimal nyttelast er 650 kilo. Lasten kan sikres med surrekroker i gulvet, og surreskinner på sideveggene. Bilen kan også trekke tilhenger på 1.000 kilo,

ID. Buzz Cargo leveres med topphengslet bakluke som standard, men kan også leveres med sidehengslede bakdører uten vinduer. Skyvedør på passasjersiden er standard. Den kan også leveres med to skyvedører hvis ønskelig.

Direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge, Håkon Wirak, har stor tro på at ID. Buzz vil gjøre det enklere for flere å velge et nullutslippskjøretøy:

Dette skrev vi om Microbus for 11 år siden

Retrofaktoren er absolutt til stede også i varebilutgaven av ID.Buzz.

Kommer før nyttår

– Norge er et viktig marked for Volkswagen. Som flerbruksbil er ID. Buzz skreddersydd for flere markedssegmenter. Det er en perfekt bil for de som setter pris på god kjørekomfort kombinert med mye plass. Men det er også en bil vi tror vil treffe mange i varebilsegmentet, som ønsker å ta et bevisst valg ved å kjøre en nullutslippsbil med rikelig med plass til både verktøy og annet utstyr, sier Håkon Wirak som er direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge.

Forhåndssalget av ID. Buzz og ID. Buzz Cargo åpner før sommeren. De første bilene vil etter planen rulle rundt på norske veier før nyttår.

De laget elektrisk varebil – av Volkswagen Golf

Video: Her debuterer ID.Buzz og ID. Buzz Cargo i Norge