Jouve triumferte og snøt Klæbo for seieren i sprintverdenscupen

Seieren i Drammen ga Richard Jouve muligheten til å snyte Johannes Høsflot Klæbo for sammenlagtseieren i sprintverdenscupen. Premisset var enkelt - han var nødt til å vinne det siste rennet i Falun.

Og der viste franskmannen akkurat hvor sterk han er. Jouve spurtet inn til sin andre seier på rad og snøt samtidig Høsflot Klæbo for sammenlagtseieren.

– Det er en stor dag for meg og det franske skilandslaget. Det er utrolig, sier Jouve til Viaplay.

– Jeg var her for å vinne og er stolt av meg selv, sier han.

Finske Joni Mäki tok andreplassen, mens Lucas Chanavat sørget for at det ble to franskmenn på pallen.

– Det er surt

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var skuffet over at det ikke holdt for Klæbo.

– Det er surt. Det er en liten nedtur at det ikke skulle holde, men Jouve var god i Drammen og her. Da greide han å ta det. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer, det var ikke den avslutningen jeg hadde ønsket meg når det gjelder sprintkula, sier Monsen til Viaplay.

Selv om sprintcupen røk, har Klæbo sikret seg sammenlagtseieren i totalverdenscupen.

Klæbo stod over sprinten i Drammen etter å ha blitt koronasmittet, og tok ikke sjansen på å konkurrere i Falun etter sykdommen.

Beste nordmann ble Sivert Wiig (24) på fjerdeplass, mens Lars Agnar Hjelmeset (20) ble nummer seks.

– Det var veldig gøy. Det er ikke hverdagskost med finale i verdenscupen. Litt skuffet over at det biter sånn i finalen, men jeg må vel være fornøyd, smiler Hjelmeset til TV 2.

TALENT: 20 år gamle Lars Agnar Hjelmeset imponerte i Falun, men fikk det tungt i finalen. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

– Det er dette vi trener for. For oss som er litt bak, så må vi faktisk ta muligheten når vi får den. Jeg er veldig fornøyd med å bite såpass bra fra meg her i Falun, fortsetter han.

– Du blir ikke skremt av nivået?

– Jeg burde jo egentlig bli det når jeg får sånn juling i finalen, men jeg tror det kan bli bra. Jeg er førsteårs senior. Med litt mer trening kan jeg forhåpentligvis være med å kjempe om pallen om ikke lenge, sier 20-åringen.

Haakon Skaanes gjennomførte en god konkurranse, men sjetteplass i semifinalen holdt ikke til finaleplass for Strindheim-løperen.

Gjøran Tefre og Simen Myhre ble utslått etter å ha blitt nummer tre i sine kvartfinaleheat. Pål Trøan Aune stoppet også i kvartfinalen etter femteplass.

