Fikk bedre livskvalitet takket være «Rydderevolusjonen»: – Nå sover vi bedre

Hjemme hos Marianne Lillehagen (47), Morten Ludvigsen (41) og sønnen Dennis (13) på Ellingsrud i Oslo var de fleste rom overfylt av ting som familien hadde spart på i flere tiår.

Rotet gikk utover både humøret, helsen og familieforholdet.

– Vi har hatt noen vanskelige perioder i familien de siste 14 årene, så derfor har vi prioritert bort ryddingen. Men det kom til et punkt der vi skjønte at nå må vi ta grep for at vi skal få det bedre, forteller Lillehagen.

RYDDESJAU: Både Lillehagen og Ludvigsen ble overrasket over hva programleder Desta Marie Beeder klarte å finne i rotet deres.

I «Rydderevolusjonen» klarte de å kvitte seg med så mye som 80 prosent av eiendelene i de øverste etasjene. Og den store forvandlingen har endret livskvaliteten til den lille familien.

Har endret holdning

Det var litt av hvert som ble dratt frem fra blindloft, kontor, soverom og loftstue, da programleder Desta Marie Beeder og resten av ryddeteamet hjalp familien med å rydde huset.

Blant tusenvis av gjenstander fant de 79 babybodyer, 159 ferdig monterte legofigurer og 800 CD-plater.

TEAMWORK: Familien klarte å kvitte seg med 80 prosent av tingene som ble ryddet ut av huset.

Lillehagen og samboeren flyttet inn i huset for 14 år siden, men da gikk hun gravid med sønnen og derfor uteble den store ryddesjauen de skulle hatt før de flyttet inn.

– Det er jo utrolig hva man har spart om gjennom så mange år, sier Lillehagen, som slet ekstra mye med å gi slipp på sønnens klær og ting fra da han var liten.

Hun hadde nemlig knyttet konkrete minner til nesten alle klærne til sønnen; som genseren han hadde på da han hadde tatt en vaksine. Eller plagget som ble brukt da han tok sin første tur med t-banen.

Sønnen, derimot, så ikke ut til å ha noe problem med å kvitte seg med sine gamle ting. Han klarte også å gi slipp på alle 159 legofigurene sine, som har betydd mye for han.

LEGOSAMLING: Dennis Lillehagen Ludvigsen har en lidenskap for lego, og han klarte å kvitte seg med alle de 159 legofigurene.

I dag er familien lettet over at de har klart å kvitte seg med så mange ting.

– Holdningene våre har endret seg. Det er også mye lettere å få orden nå som vi har fått så god plass.

Etter deltakelsen i «Rydderevolusjonen» har familien også blitt inspirert til å finne egne systemer.

– Jeg er opptatt av at det skal være et skikkelig system nå. Før var det ikke gøy fordi det var for mye rot overalt. Nå er det gøy å ha det ryddig, og det har mye å si, forteller Lillehagen til TV 2.

Overskudd og mer energi

Familien innrømmer at både humøret og energien ikke var helt på topp før de meldte seg på programmet.

I «Rydderevolusjonen» forteller familien om flere faktorer som har spilt inn på ryddeproblemet i huset. Lillehagen fortalte at hun lider av MS (multippel sklerose) og at hun i perioder har lite eller ingen energi, og da har det vært ekstra tøft.

Nå som store deler av huset er ryddet og satt i system, har familien funnet gnisten tilbake. Alle føler seg gladere og har mer overskudd.

LYKKE: Familien Lillehagen Ludvigsen har fått det mye bedre sammen etter de fikk et ryddig hjem.

– Jeg har ikke ord for hvor takknemlig vi er. Det er en helt annen energi i huset nå.

Lillehagen og Ludvigsen, som har sovet på en sovesofa i flere år blant masse rot, har endelig klart å senke skuldrene.

– Helsemessig har det hjulpet oss alle. Det føltes stressende å ha så mye ting overalt. Nå sover vi mye bedre enn før også, forteller Lillehagen som sier at familien ikke har hatt en god natts søvn på mange år.

Før var det en passiv aggressiv holdning i huset på Ellingsrud, men nå mener Lillehagen at kranglingen uteblir.

– Nå kan vi diskutere sånne tulleting som: «Hvorfor ligger den sokken der da?», sier hun og ler.

Etter programmet har hun merket stor forskjell på sønnen siden han fikk et «nytt» rom og et hjem han kunne være stolt av å bo i.

– Dennis skammet seg over hvordan vi hadde det før, og han kviet seg for å invitere kompisene over på besøk. Nå er han en mye gladere gutt. Denne omveltningen har virkelig vært til stor glede for han – og for oss, sier hun til TV 2.

