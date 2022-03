Forbannet Udnes Weng ble disket: – Svenskene verner vel om sine egne

Lotta Udnes Weng ble egentlig blant de to beste som tok seg videre fra sitt kvartfinaleheat. Men etter målgang ble hun disket.

Grunnen var at hun tok for mange skøytetak.

Det var hun overhodet ikke enig i.

– Jeg syns jeg blir hardt straffet. Det er en liten feil som gir store konsekvenser. At det har noe å si for sluttresultatet er ikke jeg enig i. Svenske verner vel om sine egne. Jeg syns de er harde i bedømmelsene sine i dag, sier hun til TV 2.

– Man skal se på hva det har å si for resultatet også. Hadde jeg skøytet på oppløpet hadde jeg lagt meg flat. Noen skøytetak i bakken en kilometer før mål tror jeg ikke har noe å si.

Samtidig tar hun noe selvkritikk.

– Det er jo unødvendig at jeg gjør noe så dumt. Men man går på adrenalin og jeg gjør bare det som er best, sier hun oppgitt.

Udnes Weng spurtslo Maja Dahlqvist, men istedenfor fikk den svenske yndlingen plassen i semifinalen. Til slutt ble hun nummer tre.

– Hun er hjemmefavoritt... jeg skal ikke si noe dumt. Hun er god, men i dag var hun ikke på sitt beste. Normalt sett leker hun med meg, og når hun blir nummer tre har ikke hun en god dag.

– Hjelper det å være svensk?

– Det ser sånn ut. I fjor var det Linn Svahn som ødela for meg og flere den dagen. Hun kunne bare cruise videre uten konsekvenser. I dag går det Sveriges vei igjen. For oss norske er det lett å trekke konklusjoner, men det er en internasjonal jury så skal ikke være helt fæl heller. Men det er irriterende.

Noe lignende skjedde i fjor i Falun, da hun mistet semifinaleplassen.

Slaktet seg selv etter pinlig fall

Også Tiril hadde en dårlig dag. Hun falt i prologen, og kom seg ikke til kvartfinalene.

Se fallet i videovinduet over!

– Jeg ringte til Tiril og spurte, og hun så noen ekstra skøytetak i bakken. Det er vel det juryen og har sett, men jeg har ikke hørt noen begrunnelse eller noe. Jeg regner med at det er det, sier Lotta Udnes Weng.

– Var det gult fra søster, også?

– Nei, det var rødt, svarer Udnes Weng.

– Hun var irritert hun også. Når hun går dårlig så heier hun på meg. Det ble en dårlig dag for familien vår i dag. Det hviler en forbannelse over Falun for vår del, sier Lotta.

Jonna Sundling vant sprinten foran Annamarija Lampic og Maja Dahlqvist. Maiken Caspersen Falla endte sist i finalen.

