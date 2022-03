Tok grep etter sladder-klipp: – Ekstremt giftig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da artist Victoria Nadine (22) så en TikTok-video dedikert til utlevering av kjendiser, bestemte hun seg for å ta grep.

Victoria Nadine (22) er aktuell i musikkverdenen med den nye låten «If I Were You» og en spellemannsnominasjon.

I tillegg til musikken har Nadine gjort det stort på videoplattformen TikTok, der hun lager underholdende snutter med sang og dans.

Men da hun oppdaget en ukultur på appen, bestemte hun seg for å ta en annen vri på videoene.

Overraskende respons

Nadine har nemlig kommet over videoer dedikert til rykter og baksnakking av kjendiser, der hun også blir nevnt.

– TikTok er ekstremt giftig. Hvis du ser gjennom kommentarene, selv om det ikke er om en selv, så blir man bevisst. Man blir sånn: «Åja, det er noen som skrev noe stygt om henne, det tenkte ikke jeg på», forteller Nadine til God kveld Norge.

Det var da hun bestemte seg for å ta grep. Hun lagde en TikTok der hun oppfordret til det motsatte – nemlig å skrive noe fint om andre i kommentarfeltet.

– Jeg var lei, så jeg skulle bare se om folk hadde det i seg. Og det var faktisk ikke én eneste negativ kommentar. Det var ganske overraskende, sier 22-åringen.

Blir påvirket

På spørsmål om hvordan Nadine selv reagerer på hat, er hun tydelig på at det påvirker henne.

– Jeg hater å si at jeg blir lei meg, men jeg blir det. Det er så ekkelt å tenke på at folk har en mening man selv ikke har kontroll over, uttrykker artisten.

Hun påpeker at det ikke alltid er like lett å ignorere de vonde kommentarene.

TOK GREP: Victoria Nadine oppfordret seerne til å skrive positive ting om hverandre. Foto: God kveld Norge

– Folk går inn i detalj på personlighetstrekk og så videre, så det er ganske hardt, sier Nadine.

Hun forteller deretter at hun nekter å tro at folk faktisk forstår alvoret bak slike kommentarer.

– Det vil jeg ikke tro. Hadde de visst det og fortsatt hadde holdt på, så hadde jeg blitt skikkelig lei meg over menneskeheten. Vi er mennesker og jeg tror folk tenker at vi ikke ser det. Men det gjør vi veldig ofte, forteller Nadine og legger til:

– Det går inn på en, i hvert fall meg og veldig mange andre.

Spellemannsnominert

TikTok er dog ikke det eneste stedet der sangeren har utmerket seg. Hun har nylig blitt nominert til Spellemannprisen i kategorien «Årets gjennombrudd og Gramostipend».

– Det er noe man har sett på TV siden man var liten og tenkt: «Tenk å være der!». Og plutselig skal man stå der selv, sier Nadine.

– Og bare den nominasjonen er det ingen som kan ta fra meg, uansett om man vinner en pris eller ikke.

Nadine deltok på sangkonkurransen «Idol» i 2016 og endte på en fjerdeplass. I tiden etter deltakelsen har hun sluppet flere låter, deriblant «Be Okay» som har over tolv millioner avspillinger på Spotify.

22-åringens tidligere låter handler i stor grad om kjærlighetssorg, men i likhet med Tiktok-videoene hennes, handler den nye sangen «If I Were You» om en selvtillitsboost.

– Veien dit har vært lang, men det er først nå jeg har vært helt klar for å skrive om det, avslutter Nadine.